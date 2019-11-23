с чего всё началось

Следователь полиции Мария Клочкова была найдена мертвой с табельным оружием в руках, сообщает агентство Ura.Ru. Тело девушки обнаружили в отделе полиции Хостинского района города Сочи.

Следователь найдена мертвой в отделе полиции в Сочи

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