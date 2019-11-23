Происшествия
Газета.RuСледователь найдена мертвой в отделе полиции в Сочи
Следователь полиции Мария Клочкова была найдена мертвой с табельным оружием в руках, сообщает агентство Ura.Ru. Тело девушки обнаружили в отделе полиции Хостинского района города Сочи.
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с чего всё началось
В телеграм-канале «Омбудсмен полиции» написали, что в Сочи найдена мертвой 23-летняя сотрудница Хотинского отдела полиции, которая в этом году окончила Краснодарский университет МВД.Юга.ру06:37
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