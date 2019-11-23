Происшествия

ИзвестияИзвестия23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
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В телеграм-канале «Омбудсмен полиции
» написали, что в Сочи найдена мертвой 23-летняя сотрудница Хотинского отдела полиции, которая в этом году окончила Краснодарский университет МВД.
Юга.ру06:37

Подробнее о событии

В Краснодарском университете МВД рассказали о погибшей в Сочи девушке-следователе

Кубанские новости09:37

В Сочи девушка-следователь покончила с собой

Znak.com04:21

В Сочи нашли мертвой девушку-следователя

Юга.ру06:37

СМИ: следователь в Сочи покончила с собой

Говорит Москва05:25

В Сочи обнаружили тело девушки-следователя

КП - Кубань05:23

В Сочи нашли мертвой девушку-следователя

Кубань 2405:21

В Сочи проводится проверка после гибели сотрудницы полиции

ТАСС06:52
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:29, Ашберн
Политика

Медведев озвучил главную задачу «Единой России»

Главной задачей партии "Единая Россия" является сохранение политического лидерства в стране и лучший результат на предстоящих выборах в России в 2020–2021 годах.
Life.ru 05:50
Футбол

«Барселона» одержала волевую победу в матче с «Леганесом»

Советский спорт 09:06
Политика

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
РИА Новости 04:37
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой

Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.
DixiNews 09:34
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости вчера в 08:46
Фигурное катание

Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
РБК 06:07
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Сенчукова и Рыбин рассказали о своей борьбе с раком

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» как они борются с недугом.
Privet-Rostov.ru 02:46
Происшествия

В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД

Полиция Санкт-Петербурга заявила о намерении проверить появившуюся в соцсетях видеозапись, в которой из окна автомобиля ведется стрельба из автомата в районе здания УМВД по Московскому району.
Московский Комсомолец 10:01
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена, сообщил источник

Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 09:32
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru вчера в 11:31
Экономика

WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту

Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
BFM.ru 06:49
Футбол

«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Коммерсантъ 08:19
Экономика

Банки обещают россиянам за биометрию снизить ставки по кредитам

Крупные российские банки могут снизить ставки по кредитам клиентам, которые сдали биометрию.
Южный Федеральный 21 ноября в 21:21
Политика

Трамп назвал Украину «очень коррумпированной» страной

Американский лидер спросил у журналиста Fox News, зачем США должны давать колоссальные суммы стране, которая "известна своей коррумпированностью".
Pravda.Ru 09:17
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
Кино

Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном

Kinonews.ru 02:30
Армия и оружие

Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Lenta.ru 07:40
Происшествия

Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан

Lenta.ru 08:39
Политика

Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов причастны к политическому кризису в Боливии.
RT на русском 06:27
Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Национальная служба новостей 21 ноября в 23:44
Политика

Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики

«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
РБК вчера в 10:36
Происшествия

Марш памяти трансгендеров в центре Киева не обошелся без задержаний

В Киеве в субботу, 23 ноября, прошел марш по случаю Международного дня памяти трансгендеров.
Вести.Ru 10:18
Единоборства

Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.
Чемпионат 00:06
Политика

В МВФ заявили о прогрессе в дискуссии с Украиной о кредитовании

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о достижении прогресса в дискуссиях с Украиной о новой программе кредитования страны, заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
Известия 10:08
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет.
РИА Новости 09:42
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Экономика

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
RT на русском 09:55
Хоккей

«Ак Барс» в Нур-Султане обыграл «Барыс»

22 ноября "Ак Барс" в Нур-Султане обыграл "Барыс" со счётом 5:1. Тренеры казанцев серьёзно обновили состав.
КП - Казань 05:10
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей 21 ноября в 07:26
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