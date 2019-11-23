Происшествия
Известия23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
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с чего всё началось
В телеграм-канале «Омбудсмен полиции» написали, что в Сочи найдена мертвой 23-летняя сотрудница Хотинского отдела полиции, которая в этом году окончила Краснодарский университет МВД.Юга.ру06:37
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В Краснодарском университете МВД рассказали о погибшей в Сочи девушке-следователе
Кубанские новости09:37
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:29, Ашберн
Политика
Медведев озвучил главную задачу «Единой России»
Главной задачей партии "Единая Россия" является сохранение политического лидерства в стране и лучший результат на предстоящих выборах в России в 2020–2021 годах.
Футбол
«Барселона» одержала волевую победу в матче с «Леганесом»
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой
Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин рассказали о своей борьбе с раком
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» как они борются с недугом.
Происшествия
В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД
Полиция Санкт-Петербурга заявила о намерении проверить появившуюся в соцсетях видеозапись, в которой из окна автомобиля ведется стрельба из автомата в районе здания УМВД по Московскому району.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена, сообщил источник
Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Экономика
WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту
Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Экономика
Банки обещают россиянам за биометрию снизить ставки по кредитам
Крупные российские банки могут снизить ставки по кредитам клиентам, которые сдали биометрию.
Политика
Трамп назвал Украину «очень коррумпированной» страной
Американский лидер спросил у журналиста Fox News, зачем США должны давать колоссальные суммы стране, которая "известна своей коррумпированностью".
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Кино
Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов причастны к политическому кризису в Боливии.
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Политика
Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики
«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
Происшествия
Марш памяти трансгендеров в центре Киева не обошелся без задержаний
В Киеве в субботу, 23 ноября, прошел марш по случаю Международного дня памяти трансгендеров.
Единоборства
Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.
Политика
В МВФ заявили о прогрессе в дискуссии с Украиной о кредитовании
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о достижении прогресса в дискуссиях с Украиной о новой программе кредитования страны, заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Экономика
Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
Хоккей
«Ак Барс» в Нур-Султане обыграл «Барыс»
22 ноября "Ак Барс" в Нур-Султане обыграл "Барыс" со счётом 5:1. Тренеры казанцев серьёзно обновили состав.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.