с чего всё началось

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.

Политика Медведев озвучил главную задачу «Единой России» Главной задачей партии "Единая Россия" является сохранение политического лидерства в стране и лучший результат на предстоящих выборах в России в 2020–2021 годах.

Политика Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.

Общество В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.

Происшествия В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД Полиция Санкт-Петербурга заявила о намерении проверить появившуюся в соцсетях видеозапись, в которой из окна автомобиля ведется стрельба из автомата в районе здания УМВД по Московскому району.

Экономика WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Политика Трамп назвал Украину «очень коррумпированной» страной Американский лидер спросил у журналиста Fox News, зачем США должны давать колоссальные суммы стране, которая "известна своей коррумпированностью".

Политика Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики «Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.

Единоборства Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.

Политика Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет.