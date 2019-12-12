Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который вёл в том числе дело режиссёра Кирилла Серебренникова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором

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