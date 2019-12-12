Политика
RT на русскомСледователь по делу Серебренникова стал генерал-майором
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который вёл в том числе дело режиссёра Кирилла Серебренникова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
Политика
Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло
Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Футбол
Прогноз Непомнящего на матч «Эспаньол» - ЦСКА
Тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 6 тура Лиги Европы, в котором ЦСКА встретится в Испании с "Эспаньолом".
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Родственники объяснили похороны Лужкова в закрытом гробу
Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком.
Кино
Баз Лурман перенесет на большой экран «Мастера и Маргариту»
Режиссер «Великого Гэтсби» и мюзикла «Мулен Руж» Баз Лурман приобрел права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Хоккей
Россия — Швеция 0:0 (1-й период)
12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за угроз сыну Плющенко
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили нашли обломки
Общество
Россельхознадзор может запретить ввоз бананов из Эквадора
Россельхознадзор может ввести ограничения на ввоз в Россию бананов из Эквадора из-за случаев обнаружения в них многоядной мухи-горбатки, которые «приняли системный характер», сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Политика
В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил законопроект, по которому госсекретарь должен рассмотреть вопрос о том, является ли РФ «спонсором терроризма».
Общество
Ранее судимый замдиректора Эрмитажа возглавил дирекцию Минкультуры
Новиков стал исполняющим обязанности начальника Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта РФ.
Политика
Сайт «Миротворец» добавит в свою базу журналистов телеканала «Звезда»
Украинский сайт «Миротворец» сообщил, что внесёт в чёрный список приехавших в Киев журналистов российского телеканала «Звезда».
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Политика
Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Футбол
Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
В британском парламенте начались досрочные выборы
Досрочные выборы в парламент проходят по инициативе Джонсона, чтобы одобрить соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.
Армия и оружие
«Омсктрансмаш» выполнил госзаказ по поставке «арктических» Т-80БВМ
АО «Омский завод транспортного машиностроения» справился с самым крупным за последние годы государственным оборонным заказом: все обновленные танки Т-80БВМ этого года уже отправлены в войска.
Политика
За обучение в «нежелательных» организациях предложили ввести штрафы
Предлагается ввести административную ответственность для российских граждан за участие в мероприятиях, которые устраивают за границей неправительственные организации, деятельность которых признана в России нежелательной.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Политика
Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Игры
Бесплатное демо Detroit: Become Human уже доступно в EGS
Разработчики из студии Quantic Dream опубликовали бесплатную демо-версию игры Detroit: Become Human в магазине Epic Games Store.