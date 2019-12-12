Политика

RT на русскомRT на русскомСледователь по делу Серебренникова стал генерал-майором

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который вёл в том числе дело режиссёра Кирилла Серебренникова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Следователи по делам «Седьмой студии» и Тесака стали генералами

РБК10:27

Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК

ТАСС09:35

Следователь по делу Серебренникова стал генералом

РИА Новости08:12

Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором

RT на русском09:01

Путин дал следователю по делу Серебренникова звание генерала

Московский Комсомолец08:43

Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором

Взгляд.ру08:13

Главный следователь Ямала получил повышение

URA.Ru09:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
ТАСС 10:08
Происшествия

Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

РИА Новости 10:36
Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой грозит облысение

По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
OAnews вчера в 12:47
Политика

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 10:21
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Происшествия

Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло

Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 09:05
Футбол

Прогноз Непомнящего на матч «Эспаньол» - ЦСКА

Тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 6 тура Лиги Европы, в котором ЦСКА встретится в Испании с "Эспаньолом".
Sport.ru 03:41
Политика

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Общество

Родственники объяснили похороны Лужкова в закрытом гробу

Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком.
Рамблер 07:33
Кино

Баз Лурман перенесет на большой экран «Мастера и Маргариту»

Режиссер «Великого Гэтсби» и мюзикла «Мулен Руж» Баз Лурман приобрел права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Кinomania 05:23
Хоккей

Россия — Швеция 0:0 (1-й период)

12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Газета.Ru 00:41
Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за угроз сыну Плющенко

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском вчера в 06:50
Происшествия

В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили нашли обломки

ТК Звезда вчера в 17:57
Общество

Россельхознадзор может запретить ввоз бананов из Эквадора

Россельхознадзор может ввести ограничения на ввоз в Россию бананов из Эквадора из-за случаев обнаружения в них многоядной мухи-горбатки, которые «приняли системный характер», сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
REGNUM 09:58
Политика

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил законопроект, по которому госсекретарь должен рассмотреть вопрос о том, является ли РФ «спонсором терроризма».
Мой Брянск вчера в 22:42
Общество

Ранее судимый замдиректора Эрмитажа возглавил дирекцию Минкультуры

Новиков стал исполняющим обязанности начальника Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта РФ.
Говорит Москва 07:49
Политика

Сайт «Миротворец» добавит в свою базу журналистов телеканала «Звезда»

Украинский сайт «Миротворец» сообщил, что внесёт в чёрный список приехавших в Киев журналистов российского телеканала «Звезда».
RT на русском 10:04
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Политика

Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Вести.Ru 07:54
Футбол

Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба

Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
МК-Спорт 10:58
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Политика

В британском парламенте начались досрочные выборы

Досрочные выборы в парламент проходят по инициативе Джонсона, чтобы одобрить соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.
ИжевскИнфо.РУ 03:53
Армия и оружие

«Омсктрансмаш» выполнил госзаказ по поставке «арктических» Т-80БВМ

АО «Омский завод транспортного машиностроения» справился с самым крупным за последние годы государственным оборонным заказом: все обновленные танки Т-80БВМ этого года уже отправлены в войска.
БК55 06:49
Политика

За обучение в «нежелательных» организациях предложили ввести штрафы

Предлагается ввести административную ответственность для российских граждан за участие в мероприятиях, которые устраивают за границей неправительственные организации, деятельность которых признана в России нежелательной.
Парламентская газета 10:21
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM 05:13
Политика

Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Газета.Ru 09:39
Игры

Бесплатное демо Detroit: Become Human уже доступно в EGS

Разработчики из студии Quantic Dream опубликовали бесплатную демо-версию игры Detroit: Become Human в магазине Epic Games Store.
3DNews 11:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное