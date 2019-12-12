Политика

РИА НовостиРИА НовостиСледователь по делу Серебренникова стал генералом

По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами и экс-чиновницей Минкульта похитил 133 из 214 миллионов рублей, выделенных государством в 2011-2014 годах на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
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Следователи по делам «Седьмой студии» и Тесака стали генералами

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Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором

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Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором

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Путин дал следователю по делу Серебренникова звание генерала

Московский Комсомолец08:43

Главный следователь Ямала получил повышение

URA.Ru09:05

Следователь по делу Серебренникова стал генералом

РИА Новости08:12
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Политика

Зеленский опроверг информацию об интервью российскому телеканалу

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг ранее появившуюся информацию об интервью телеканалу "Россия 24".
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В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".
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Стадион ФК «Краснодар» получил национальную независимую премию в области спортивного бизнеса и эффективного управления спортивными объектами BISPO Awards 2019, пишет «Чемпионат».
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По итогам последнего тура группового этапа Лиги Европы стали известны все участники 1/16 финала.
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Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
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Гороскоп на пятницу, 13 декабря: Рак Гороскоп предупреждает Раков, находящихся в непривычных обстоятельствах — сменивших работу или завязавших новые отношения.
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Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова

Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Российская газета 13:29
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Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза почтил память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти, обсудил социально-экономическую повестку дня и проинформировал о своем участии в Нормандском саммите в Париже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:00
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
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Андрей Аршавин предложил отказаться от системы «осень-весна»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна».
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Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сребреницы в Донбассе не будет, потому что Украина - другая страна, уважающая своих граждан.
РИА Новости 16:17
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
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Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
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Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана

Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана Анастасию Костенко обвинили в подражании.
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Недавно пара уже показала кольца. А на днях Любовь Толкалина «проговорилась» в Сети о том, что ее дочь вышла замуж.
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Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
РИА Новости 14:19
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В Epic Games Store бесплатно раздают игру The Escapists

Магазин Epic Games Store начал бесплатную раздачу популярной инди-игры The Escapists. Любой желающий может скачать её в клиенте компании.
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
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Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

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Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
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Футболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Эспаньол» в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
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Российский офис Skoda презентовал новый для нашей страны компакт-кросс Karoq, выпускать который будут на предприятии Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.
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Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
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