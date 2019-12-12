Политика
РИА НовостиСледователь по делу Серебренникова стал генералом
По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами и экс-чиновницей Минкульта похитил 133 из 214 миллионов рублей, выделенных государством в 2011-2014 годах на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
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Политика
Зеленский опроверг информацию об интервью российскому телеканалу
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг ранее появившуюся информацию об интервью телеканалу "Россия 24".
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за угроз сыну Плющенко
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Стадион ФК «Краснодар» получил премию в области спортивного бизнеса
Стадион ФК «Краснодар» получил национальную независимую премию в области спортивного бизнеса и эффективного управления спортивными объектами BISPO Awards 2019, пишет «Чемпионат».
Футбол
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы
По итогам последнего тура группового этапа Лиги Европы стали известны все участники 1/16 финала.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Общество
Гороскоп на пятницу, 13 декабря: чего бояться разным знакам зодиака
Гороскоп на пятницу, 13 декабря: Рак Гороскоп предупреждает Раков, находящихся в непривычных обстоятельствах — сменивших работу или завязавших новые отношения.
Происшествия
Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова
Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Политика
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза почтил память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти, обсудил социально-экономическую повестку дня и проинформировал о своем участии в Нормандском саммите в Париже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Политика
В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
Политика
Экзитпол: британские консерваторы получают большинство в парламенте
Британские консерваторы получают большинство в парламенте, что позволит им осуществить Brexit до 31 января 2020 года - экзитпол.
Политика
Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
Футбол
Андрей Аршавин предложил отказаться от системы «осень-весна»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна».
Политика
Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сребреницы в Донбассе не будет, потому что Украина - другая страна, уважающая своих граждан.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана
Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана Анастасию Костенко обвинили в подражании.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина: «Дочь уже вышла замуж»
Недавно пара уже показала кольца. А на днях Любовь Толкалина «проговорилась» в Сети о том, что ее дочь вышла замуж.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают игру The Escapists
Магазин Epic Games Store начал бесплатную раздачу популярной инди-игры The Escapists. Любой желающий может скачать её в клиенте компании.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Музыка
Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке
Общество
Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Эспаньол» в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
Политика
Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Авто
Skoda Karoq для России представлен официально
Российский офис Skoda презентовал новый для нашей страны компакт-кросс Karoq, выпускать который будут на предприятии Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Шоу-бизнес
С экс-супругой Джигарханяна расстался Шаляпин
Накануне стало известно, что известный выпускник «Фабрики звезд-6» Прохор Шаляпин расстался со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Политика
Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»
Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.