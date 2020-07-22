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РБК
РБК

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

РБК направил запрос в Следственный комитет. 3 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и СК задержали Миниахметова. В отношении следователя было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере), материалы для этого предоставила ФСБ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России

Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России Следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Руслан Миниахметов, в отношении которого глава ведомства Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, а Генпрокуратура признала его незаконным и необоснованным, уволился с работы.
Коммерсантъвчера в 12:09
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Эхо Москвы

РБК и «Коммерсант» сообщают об увольнении из СК следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова

Эхо Москвы19:06
РБК

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

РБКвчера в 13:07
Говорит Москва

Опальный следователь Руслан Миниахметов уволился из СКР

Говорит Москвавчера в 14:22
Интерфакс

Следователь, дело против которого прекратила Генпрокуратура, уволился из СКР

Интерфаксвчера в 14:19
ТАСС

Следователь Миниахметов, которого подозревали в получении взятки, уволился из СК

ТАССвчера в 14:02
Газета.Ru

Заподозренный в коррупции следователь уволился из СКР

Газета.Ruвчера в 14:36
Коммерсантъ

Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России

Коммерсантъвчера в 12:09

Игрокам «Барселоны» выставили оценки за сезон

Рейтинг игроков «Барселоны» в сезоне-2019/20 по версии Sport.es: 1. Лионель Месси — оценка 7. 2. Марк-Андре Тер Штеген — 6. 3. Анссумане Фати — 6. 4. Рикард Пуч — 6. 5. Артуро Видаль — 6. 6. Френки Де Йонг — 6. 7. Херард Пике — 5. 8. Серджи Роберто — 5. 9. Луис Суарес — 5. 10.
Матч ТВ23:35

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК20:13
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Arm не предлагать: Apple не проявила интереса к покупке британского разработчика

В случае с вероятной покупкой активов Arm компанией NVIDIA инициативу могла проявлять последняя, но у SoftBank на их счёт могли иметься свои планы, и дело не только в возможном публичном размещении акций британского холдинга.
3DNews23:49

Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию

Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России21 июля в 13:00

Режиссерская версия «Отряда самоубийц» получила новые фан-постеры

Если авантюра с выходящей в будущем году режиссерской версией «Лиги справедливости» Зака Снайдера оправдает себя, то вполне вероятно, что второй шанс получит и «Отряд самоубийц».
Киноафиша Россиивчера в 08:27

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
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В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известиявчера в 04:04
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