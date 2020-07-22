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РБК
РБК

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

РБК направил запрос в Следственный комитет. 3 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и СК задержали Миниахметова. В отношении следователя было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере), материалы для этого предоставила ФСБ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России

Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России Следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Руслан Миниахметов, в отношении которого глава ведомства Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, а Генпрокуратура признала его незаконным и необоснованным, уволился с работы.
Коммерсантъвчера в 12:09
Подробнее о событии
Эхо Москвы

РБК и «Коммерсант» сообщают об увольнении из СК следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова

Эхо Москвы19:06
Газета.Ru

Заподозренный в коррупции следователь уволился из СКР

Газета.Ruвчера в 14:36
РБК

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

РБКвчера в 13:07
Интерфакс

Следователь, дело против которого прекратила Генпрокуратура, уволился из СКР

Интерфаксвчера в 14:19
ТАСС

Следователь Миниахметов, которого подозревали в получении взятки, уволился из СК

ТАССвчера в 14:02
Говорит Москва

Опальный следователь Руслан Миниахметов уволился из СКР

Говорит Москвавчера в 14:22
Коммерсантъ

Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России

Коммерсантъвчера в 12:09
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Александр Карелин уйдет из Госдумы, а Франц Клинцевич — из Совфеда

Кто уйдет из Совета Федерации По данным двух источников РБК, верхнюю палату после сентябрьских выборов покинут как минимум пять сенаторов — представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич.
РБК00:00
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СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении.
RT на русском22:30
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Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года

Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русскомвчера в 04:49
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Киев назвал прорывом согласование мер по прекращению огня в Донбассе

В президентской администрации назвали договоренность в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) о мерах обеспечения полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля «прорывом в минском процессе».
Аргументы и Фактывчера в 16:48
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Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах

Вашингтон, 23 июля 2020, 08:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп распорядился направить сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго и другие города страны, чтобы подавить разгул преступности в них.
REGNUM01:03
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
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Британские власти готовятся услужить Владимиру Путину

Британская пресса разочарована: никаких доказательств вмешательства России в референдум по Brexit нет (а то ведь непонятно, как же могли британцы проголосовать за выход из ЕС, когда против была большая часть политической элиты, почти вся пресса и Сити), хотя и говорится о попытках повлиять на референдум о независимости Шотландии.
РИА Новости01:00

Ортопед назвал способ улучшить сон

Неровный матрац может привести к изменению позы во время сна, за этим следуют сложные последствия, например, искривление позвоночника, появление болей в спине, а также то самое чувство разбитости утром.
ToDay News Ufa00:07
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«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости23:42
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