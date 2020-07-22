Британские власти готовятся услужить Владимиру Путину

Британская пресса разочарована: никаких доказательств вмешательства России в референдум по Brexit нет (а то ведь непонятно, как же могли британцы проголосовать за выход из ЕС, когда против была большая часть политической элиты, почти вся пресса и Сити), хотя и говорится о попытках повлиять на референдум о независимости Шотландии.