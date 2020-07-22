Происшествия

РБКРБКСледователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

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РБК направил запрос в Следственный комитет. 3 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и СК задержали Миниахметова. В отношении следователя было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере), материалы для этого предоставила ФСБ.
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с чего всё началось

Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России

Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России Следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Руслан Миниахметов, в отношении которого глава ведомства Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, а Генпрокуратура признала его незаконным и необоснованным, уволился с работы.
Коммерсантъ12:09

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Заподозренный в коррупции следователь уволился из СКР

Газета.Ru14:36

Опальный следователь Руслан Миниахметов уволился из СКР

Говорит Москва14:22

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

РБК13:07

Следователь Миниахметов, которого подозревали в получении взятки, уволился из СК

ТАСС14:02

СК России, по сведениям газеты «КоммерсантЪ», покинул следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов

Эхо Москвы13:31

Следователь, дело против которого прекратила Генпрокуратура, уволился из СКР

Интерфакс14:19

Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России

Коммерсантъ12:09
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Происшествия

В Москве на станции метро «Красные Ворота» погиб мужчина

РИА Новости 14:40
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Футбол

«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Российская газета 09:49
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Транспорт

Скоростной лимит на ряде трасс могут поднять до 150 километров в час

Решение об увеличении скоростного лимита с 130 до 150 километров в час может быть принято в течение ближайшего месяца.
РЕН ТВ 08:26
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Музыка

Группа The Rolling Stones выпустила неизданную песню 1974 года

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ASUS решила брать деньги за разгон процессора в своем новом смартфоне

Dgl.ru 14:59
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Футбол

Виктор Гончаренко подвёл итоги выступления ЦСКА в нынешнем сезоне

Чемпионат 14:50
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском вчера в 04:31
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Политика

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

Москва возмущена нападением на российских журналистов со стороны полиции в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 12:28
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Политика

NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 14:26
Путешествия

Ростуризм назвал условия компенсации за поездки в Крым и в Сочи

В программе компенсаций денег за отдых внутри страны примут участие все регионы, в том числе Крым и Кубань.
РБК 11:46
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Происшествия

Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
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Политика

Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе

«Надеемся, что официальный Киев проявит политическую волю и будет неукоснительно соблюдать в полном объеме действующий с 21 июля 2019 года бессрочный режим прекращения огня и подписанные сегодня конкретные меры его контроля», — приводит агентство слова ведомства.
Известия 13:16
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Шоу-бизнес

Решетова улетела во Францию на частном самолете

В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru вчера в 08:58
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
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Экономика

В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэм Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 14:53
Музыка

ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году

Шведская группа ABBA в 2021 году выпустит пять новых песен.
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Вскрытие выявило странные изменения в сердце у пациентов с COVID-19

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Общество

Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете

Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
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Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки.
Коммерсантъ 13:48
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы

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Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
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Армия и оружие

Украинские СМИ обвинили Россию в провокации против болгарского корабля на Sea Breeze 2020

На Украине обвинили Россию в том, что она якобы устроила провокацию с целью помешать военным учениям НАТО в Черном море.
ПолитРоссия 13:01
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Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском 13:34
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Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
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Виктор Яковлевич Гринь
Российский государственный деятель, юрист. Заместитель генерального прокурора РФ с 7 июля 2006 года. Ранее занимал должности прокурора Красноярского края, прокурора Читинской области, первого заместителя прокурора Омской области.
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