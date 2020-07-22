Происшествия
РБКСледователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
РБК направил запрос в Следственный комитет. 3 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и СК задержали Миниахметова. В отношении следователя было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере), материалы для этого предоставила ФСБ.
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с чего всё началось
Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России Следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Руслан Миниахметов, в отношении которого глава ведомства Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, а Генпрокуратура признала его незаконным и необоснованным, уволился с работы.Коммерсантъ12:09
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Общество
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдеп в связи с нападением американских полицейских на съемочную группу Первого канала.
Газета.Ru 16:13
Финансы
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
Доллар может рухнуть в 2020 году, заявил экономист Михаил Делягин, подсказав, в какой валюте лучше хранить свои сбережения.
iReactor 05:52
Армия и оружие
Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания
Завершились государственные испытания пистолета-пулемета Калашникова, разработанного в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Витязь-МО», сообщается на сайте концерна «Калашникова».
РБК 13:12
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
Футбол
ЦСКА обыграл «Тамбов» и завоевал путевку в Лигу Европы
Bookmaker-ratings.ru 14:00
Автоспорт
В Сильверстоуне могут пройти три гонки
Первая серия строенных этапов сезона Формулы 1 прошла успешно – за три недели команды провели две гонки в австрийском Шпильберге и одну в Венгрии.
F1news.ru 12:05
Авто
Renault перенесла в России премьеру нового Renault Duster
Стоит отметить, что данную информацию никто из представителей Renault пока не прокомментировал, поэтому относиться к ней серьезно не стоит.
Tvoe-avto.com вчера в 12:05
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Кинотеатры после снятия ограничений начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, заявила министр культуры Ольга Любимова.
News.ru 12:49
Происшествия
На Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко
В Донецкой народной республике Байдалу обвиняют в причастности к убийству экс-лидера провозглашенной республики Александра Захарченко.
Российская газета 15:39
Армия и оружие
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России.
Военное дело вчера в 05:28
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфакс 14:41
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Общество
«Феррари» объявила о реструктуризации технического департамента
Команда Формулы-1 «Феррари» объявила о реструктуризации технического отдела на своём официальном сайте.
Чемпионат 10:27
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
Культура
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Футбол
ФК «Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли
Аргументы и Факты 01:15
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Общество
Число случаев коронавируса в мире превысило 15 млн
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 15 млн.
RT на русском 12:46
Авто
Названа дата дебюта новых кроссоверов Outlander и ASX
Американское подразделение Mitsubishi на днях рассекретило дату премьеры новых кроссоверов ASX и Outlander.
SpeedMe 15:15
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Авто
Toyota презентовала обновленный логотип
Компания презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
ПРАЙМ 02:31
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится.
Новые автомобили вчера в 13:51
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Политика
США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Ведомости 20 июля в 12:23