Происшествия

РБКРБКСледователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

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РБК направил запрос в Следственный комитет. 3 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и СК задержали Миниахметова. В отношении следователя было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере), материалы для этого предоставила ФСБ.
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с чего всё началось

Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России

Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России Следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Руслан Миниахметов, в отношении которого глава ведомства Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, а Генпрокуратура признала его незаконным и необоснованным, уволился с работы.
Коммерсантъ12:09

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Заподозренный в коррупции следователь уволился из СКР

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Следователь, дело против которого прекратила Генпрокуратура, уволился из СКР

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СК России, по сведениям газеты «КоммерсантЪ», покинул следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов

Эхо Москвы13:31

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

РБК13:07

Опальный следователь Руслан Миниахметов уволился из СКР

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Виктор Яковлевич Гринь
Российский государственный деятель, юрист. Заместитель генерального прокурора РФ с 7 июля 2006 года. Ранее занимал должности прокурора Красноярского края, прокурора Читинской области, первого заместителя прокурора Омской области.
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