Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России Следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Руслан Миниахметов, в отношении которого глава ведомства Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, а Генпрокуратура признала его незаконным и необоснованным, уволился с работы.

с чего всё началось

РБК направил запрос в Следственный комитет. 3 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и СК задержали Миниахметова. В отношении следователя было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере), материалы для этого предоставила ФСБ.

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

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