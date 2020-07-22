Происшествия

РБКРБКСледователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

РБК направил запрос в Следственный комитет. 3 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и СК задержали Миниахметова. В отношении следователя было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере), материалы для этого предоставила ФСБ.
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с чего всё началось

Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России

Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России Следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Руслан Миниахметов, в отношении которого глава ведомства Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, а Генпрокуратура признала его незаконным и необоснованным, уволился с работы.
Коммерсантъ12:09

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Следователь Миниахметов, которого подозревали в получении взятки, уволился из СК

ТАСС14:02

Опальный следователь Руслан Миниахметов уволился из СКР

Говорит Москва14:22

Следователь, дело против которого прекратила Генпрокуратура, уволился из СКР

Интерфакс14:19

Заподозренный в коррупции следователь уволился из СКР

Газета.Ru14:36

СК России, по сведениям газеты «КоммерсантЪ», покинул следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов

Эхо Москвы13:31

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

РБК13:07

Следователь Миниахметов покинул Следственный комитет России

Коммерсантъ12:09
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
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Здоровье

Прием витамина D может быть опасен для детей

Родители покупают своим детям витамин D, но почти никто не знает, что, например, в препаратах на водной основе (которые удобно давать детям) содержится бензиловый спирт.
Мир новостей вчера в 08:34
Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 10:49
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Наука

Подтверждена теория мужской бисексуальности

В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ 11:41
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 20 июля в 12:17
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Здоровье

В Минздраве назвали способ избежать до 80% инсультов

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что ведение здорового образа жизни позволит избежать до 80% инсультов.
Известия 17:45
Политика

Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
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Единоборства

Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском 13:34
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Политика

Трамп направит дополнительные силы в города для борьбы с преступностью

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные федеральные силы в города страны для борьбы с преступностью.
Газета.Ru 16:30
Происшествия

СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко

На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Газета.Ru 17:20
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Культура

Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом

Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
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Авто

Большой электро-кросс Cadillac получит гигантский экран

Cadillac оснастит свой электрокар Lyriq 33-дюймовым экраном, который пресс-служба марки продемонстрировала на фото.
Picsnews.net 01:14
Экономика

В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
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Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Авторадио 11:18
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Космос

Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос

Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 13:44
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
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Здоровье

Гусев анонсировал дальнейшее смягчение ограничений в Воронеже

Глава региона поручил отраслевым департаментам подготовить предложения о дальнейшей отмене ограничений, введенных в Воронежской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 16:22
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Футбол

Вадим Евсеев: «Мы прыгнули выше головы после рестарта чемпионата»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом» (0:0) в матче 30-го тура РПЛ.
Горобзор.ру 14:46
Культура

Константин Хабенский проведет онлайн-экскурсию по Третьяковке

Казимир Малевич и Марк Шагал, Петров-Водкин и Кандинский, Татлин и Родченко — девять историй посвящены знаковым художникам того периода.
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Общество

Нурмагомедов высказался об умершем отце

Lenta.ru 17:55
Шоу-бизнес

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
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Общество

Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
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Наука

Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

РИА Новости 16:48
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Экономика

Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики

Аналогичное наблюдалось в 1998 году.
Evo-rus.com 10:21
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Гаджеты

Google хочет ужесточить требования к смартфонам на Android

Например, если смартфон с минимальным объёмом оперативной памяти появился до четвертого квартала этого года, то в нем можно использовать полноценную ОС, а вот все модели, которые будут иметь до 2 Гб ОЗУ и выйдут позже обязаны будут работать на Android Go.
Astera 12:45
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
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Единоборства

Рой Джонс согласился на бой с 54-летним Майком Тайсоном

TV BRICS 09:10
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
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Виктор Яковлевич Гринь
Российский государственный деятель, юрист. Заместитель генерального прокурора РФ с 7 июля 2006 года. Ранее занимал должности прокурора Красноярского края, прокурора Читинской области, первого заместителя прокурора Омской области.
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