с чего всё началось

Ранее сообщалось, что в деле Голунова засекречены только некоторые материалы проверки, в отношении полицейских, которые, по мнению защиты, могли подбросить наркотики журналисту. Иван Голунов был задержан московскими полицейскими 6 июня. Утверждалось, что у него были найдены наркотики.

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

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