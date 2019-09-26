Происшествия
RT на русскомСледователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле
Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления СК России на транспорте.
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Общество
В России запретят курить и готовить шашлык на балконах
Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.
RT на русском 06:44
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания вчера в 06:01
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью.
Коммерсантъ 06:24
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины.
Известия 05:21
Политика
Лукашенко не намерен до смерти быть президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет президентом страны, пока его выбирает народ и позволяет здоровье, передает БелТА.
Газета.Ru 07:53
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Московский Комсомолец 06:02
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»
Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.
RuNews24.ru 04:37
Политика
Путину доложат об исполнении обращений пострадавших от наводнения
Президент РФ Владимир Путин 25 сентября поручил подготовить доклады по исполнению обращений жителей.
REGNUM вчера в 09:49
Общество
Депутат предложил отменить сроки за нарушения проведения митингов
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия, сообщил парламентарий РИА Новости.
РИА Новости 07:11
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Футбол
Месси отказывается верить в свою травму
Газета.Ru 07:53
Финансы
Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей
Министерство финансов может реконструировать регионам 75 млрд руб. бюджетных кредитов в 2020 г. при условии использования этих средств для развития, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 08:06
Экономика
На создание российского аналога «Википедии» выделят 1,7 млрд рублей
Согласно проекту, предложенному Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид.
Коммерсантъ 05:51
Шоу-бизнес
Онколог объяснил связь рака у Фриске, Хворостовского и Заворотнюк
Врач-онколог объяснил связь между раком у оперного певца Дмитрия Хворостовского, поп-певицы Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк.
Evo-rus.com 05:50
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Политика
Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК 03:33
Политика
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Экономика
Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
REGNUM вчера в 04:31
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона
Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Шоу-бизнес
Брэд Питт закрутил роман с 50-летней целительницей
Брэд Питт закрутил роман с духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сэт Хари Халсой.
Комсомольская правда 06:40