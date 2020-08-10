Следователи осматривают места массовых акций в Минске
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На месте массовых акций в Минске работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.В источнике
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Следователи приступили к осмотру мест несанкционированных акций в столице Белоруссии
Московский Комсомолец22:02