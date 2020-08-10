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Следователи осматривают места массовых акций в Минске

На месте массовых акций в Минске работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

На месте митингов протеста в Минске работают следователи

Комсомольская правда23:14
РБК

В Минске следователи начали осматривать места протестов

РБК22:58
Московский Комсомолец

Следователи приступили к осмотру мест несанкционированных акций в столице Белоруссии

Московский Комсомолец22:02
РИА Новости

Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты

РИА Новости22:22
Известия

Следователи осматривают центр Минска после протестов

Известия22:08
RT на русском

Следователи осматривают места массовых акций в Минске

RT на русском22:26
РЕН ТВ

СК Белоруссии осматривает места несанкционированных акций в Минске

РЕН ТВ21:37

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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