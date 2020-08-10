Следователи осматривают места массовых акций в Минске
Смотрите также
ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%
Отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское для ликвидации загрязнений
В Белоруссии начались столкновения силовиков и оппозиции
В Хабаровске продолжают митинговать в поддержку Фургала
В первый день релиза на ПК Horizon Zero Dawn взломали
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
В Минске ОМОН применил шумовые гранаты и водометы против митингующих
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
При крушении легкомоторного самолета в Калужской области погиб пилот
Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки
Задержанные и раненые появились на акции протеста в Минске
Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске
В Белоруссии начались столкновения силовиков и оппозиции
Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске
Стрельба по протестующим в Минске попала на видео
Стрельба по протестующим в Минске попала на видео
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки
В Совбезе РФ заявили о готовности США «удушить» Европу
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
Трамп опроверг намерение добавить себя на барельеф на горе Рашмор
Россия возобновляет авиасообщение с курортами Турции
Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
На месте массовых акций в Минске работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.В источнике
Подробнее о событии
Следователи приступили к осмотру мест несанкционированных акций в столице Белоруссии
Московский Комсомолец22:02