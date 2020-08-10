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Следователи осматривают места массовых акций в Минске

На месте массовых акций в Минске работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.В источнике
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Комсомольская правда

На месте митингов протеста в Минске работают следователи

Комсомольская правда23:14
РИА Новости

Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты

РИА Новости22:22
RT на русском

Следователи осматривают места массовых акций в Минске

RT на русском22:26
РБК

В Минске следователи начали осматривать места протестов

РБК22:58
Известия

Следователи осматривают центр Минска после протестов

Известия22:08
Московский Комсомолец

Следователи приступили к осмотру мест несанкционированных акций в столице Белоруссии

Московский Комсомолец22:02
РЕН ТВ

СК Белоруссии осматривает места несанкционированных акций в Минске

РЕН ТВ21:37

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.
Российская газета23:00
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Вторичное жилье застыло в ожидании

Делая прогнозы относительно вторичного рынка Москвы, директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома не ждет изменения средних цен на жилье до конца лета и осенью.
Коммерсантъвчера в 03:22
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Названы востребованные новые профессии

В ближайшие шесть–десять лет в каждой шестой компании (16% организаций) ожидают появления новых профессий, рассказала директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.
Известия22:40
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