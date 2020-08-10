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Следователи осматривают места массовых акций в Минске

На месте массовых акций в Минске работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

На месте митингов протеста в Минске работают следователи

Комсомольская правда23:14
Известия

Следователи осматривают центр Минска после протестов

Известия22:08
RT на русском

Следователи осматривают места массовых акций в Минске

RT на русском22:26
РИА Новости

Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты

РИА Новости22:22
РБК

В Минске следователи начали осматривать места протестов

РБК22:58
Московский Комсомолец

Следователи приступили к осмотру мест несанкционированных акций в столице Белоруссии

Московский Комсомолец22:02
РЕН ТВ

СК Белоруссии осматривает места несанкционированных акций в Минске

РЕН ТВ21:37

В Гонконге арестован оппозиционный Пекину медиамагнат Джимми Лай

Гонконг, Китай, 10 августа 2020, 07:59 — REGNUM Полиция Гонконга осуществила рейд в офисы газеты Apple Daily после ареста оппозиционного медиамагната и основателя газеты Джимми Лая, сообщает 10 августа гонконгская газета South China Morning Post.
REGNUM00:59
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Sega планирует выпускать больше игр для PC

Харуки Сатоми глава Sega Sammy Holdings Inc и вице-президент Коити Фуказава рассказали о планах выпуска игр для PC.В связи с высокими оценками и небольшой ценой их релиз Persona 4 Golden на PC превзошел все ожидания компании по продажам.
Vprognoze.ruвчера в 09:00
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Лукашенко получил от Путина письмо с фактами о задержанных россиянах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными в Минске россиянами, передает ТАСС.
Аргументы и Фактывчера в 06:18
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