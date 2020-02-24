Политика
Lenta.ruСледователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету. Об этом в эфире канала CBS заявил глава JIT Фред Вестербеке.
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с чего всё началось
В понедельник нидерландский прокурор Фред Вестербек в интервью американскому телеканалу CBS заявил о якобы наличии как минимум одного свидетеля запуска ракеты "Бук".ТАССвчера в 11:24
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