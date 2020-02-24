с чего всё началось

Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету. Об этом в эфире канала CBS заявил глава JIT Фред Вестербеке.

Происшествия В Сочи река унесла в море двух детей Двух детей вынесло в море рекой Псезуапсе в Сочи. Несовершеннолетние пытались перейти ее вброд, сообщает во вторник, 25 февраля, РЕН ТВ.

Футбол Месси догнал Гиггза по числу матчей в Лиге чемпионов Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).

Футбол УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе.

Экономика ФНС презентовала «калькулятор» для выбора альтернативы ЕНВД Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "калькулятор", с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.

Наука Найден белок, который провоцирует сердечно-сосудистые заболевания Как сообщает ToDay News Ufa, во время недавних исследований удалось обнаружить, что высокий уровень бета-амилоида в крови может быть показателем сердечно-сосудистых заболеваний.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2442 человек Ранее сообщалось о том, что число зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось за минувшие сутки почти на треть, до 556 человек.

Политика В «Единой России» создадут аппарат председателя партии Аппарат председателя "Единой России" Дмитрия Медведева будет создан в партии, соответствующее решение будет принято в среду на заседании президиума генсовета единороссов.

Энергетика Новак рассказал, как долго продлится эра нефти Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.

Гаджеты «Умные» часы Apple смогут диагностировать инсульт Apple и Johnson & Johnson пытаются выяснить, может ли технология отслеживания здоровья Apple помочь снизить риск возникновения инсульта благодаря более раннему обнаружению фибрилляции предсердий, которая является основной причиной инсульта в Соединенных Штатах.

Футбол Правительство Греции подписало с УЕФА и ФИФА соглашения о реорганизации греческого футбола После встречи в резиденции премьера "Дворец Максима" Мицотакис и государственный министр Йоргос Герапетритис подписали с двумя организациями соглашения, которые предусматривают, что УЕФА и ФИФА в течение трех месяцев после его заключения проведут "комплексное исследование на тему совершенствования и модернизации греческого профессионального футбола".