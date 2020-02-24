Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing. Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербоке в эфире телеканала CBS заявил, что есть по крайней мере один человек, который якобы видел запуск ракеты.
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Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно. Из трагедии устроили балаган.
— Мария Захарова, российский дипломатLenta.ru 11:12
с чего всё началось
Нидерландский прокурор Фред Вестербеке рассказал телеканалу CBS, что у следствия есть как минимум один свидетель, который видел запуск ракеты, предположительно сбившей малайзийский «Боинг» над Донбассом летом 2014 года.Дождь10:17
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