Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing. Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербоке в эфире телеканала CBS заявил, что есть по крайней мере один человек, который якобы видел запуск ракеты.
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Мария Захарова
Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно. Из трагедии устроили балаган.
— Мария Захарова, российский дипломатLenta.ru 11:12
с чего всё началось
Нидерландский прокурор Фред Вестербеке рассказал
 телеканалу CBS, что у следствия есть как минимум один свидетель, который видел запуск ракеты, предположительно сбившей малайзийский «Боинг» над Донбассом летом 2014 года.
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