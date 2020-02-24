с чего всё началось

Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно. Из трагедии устроили балаган.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing. Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербоке в эфире телеканала CBS заявил, что есть по крайней мере один человек, который якобы видел запуск ракеты.

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Авто Дебют Geely Coolray в России может быть перенесен из-за коронавируса Компания Geely может приостановить выпуск кроссоверов Geely Coolray для российского рынка на заводе "БелДжи", так как из-за эпидемии коронавируса были нарушены сроки поставок комплектующих для производства новинки, сообщает портал "Китайские автомобили".

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Наука Ученые картировали ключевой белок китайского коронавируса Исследователи по всему миру активно работают над созданием вакцин и лекарств против нового китайского коронавируса SARS-Cov-2.