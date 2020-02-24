Политика

Lenta.ruLenta.ruСледователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»

Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету. Об этом в эфире канала CBS заявил глава JIT Фред Вестербеке.
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Следователи по делу MH17 заявили о наличии свидетеля запуска «Бука»

РИА Новости09:45

Появилась информация о найденном очевидце запуска «Бука» по делу MH-17

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Следователи по делу о крушении рейса MH17 нашли очевидца запуска «Бука»

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Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»

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