Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом свидетельствует новый документ, обнародованный в субботу платформой для независимых журналистов Bonanza Media.

Происшествия На заводе «Мотор Сич» обрушилась часть кирпичной конструкции Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.

Происшествия В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).

Общество Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции Британский таблоид Daily Mail раскритиковал конкурсы красоты, которые в честь Международного женского дня проводились в российских вооруженных силах и правоохранительных органах, однако читатели мнением авторов статьи не согласились.

Общество Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.

Армия и оружие Истребители Британии сопроводили российские Ту-142 Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.

Биатлон Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Общество Назван лучший подарок россиянкам на 8 марта Букет из сезонных цветов и незабываемые эмоции будут лучшим подарком для женщины на 8 марта, партнершам по бизнесу можно дарить сладости и некрепкий алкоголь, а от парфюмерии и сертификатов стоит воздержаться.

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

Единоборства Чжан победила Енджейчик на UFC 248 Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Вейли Чжан на турнире UFC 248 победила Йоанну Енджейчик из Польши.

Гаджеты Последнее обновление Windows 10 продолжает приносить проблемы Компания Microsoft в конце февраля этого года запустила необязательное обновление KB4535996 для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903, что привело к серии ошибок и сбоев в работе устройств.

Энергетика Цена на нефть рухнула до 45 долларов за баррель Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов 6 марта подешевели сразу на 9,3% - до 45,34 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Хоккей Пастрняк обошел Овечкина в гонке снайперов НХЛ Одним из авторов заброшенных шайб "Брюинз" стал форвард Давид Пастрняк. Теперь на его счету 48 точных бросков.