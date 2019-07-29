Политика
ТАСССледователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ
Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом свидетельствует новый документ, обнародованный в субботу платформой для независимых журналистов Bonanza Media.
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Следствие по делу MH-17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Народные новостивчера в 20:48
Появились данные о странных «трёх точках» на спутниковых снимках по делу MH17
Военное обозрениевчера в 23:05
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Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
Происшествия
На заводе «Мотор Сич» обрушилась часть кирпичной конструкции
Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
Происшествия
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail раскритиковал конкурсы красоты, которые в честь Международного женского дня проводились в российских вооруженных силах и правоохранительных органах, однако читатели мнением авторов статьи не согласились.
Общество
Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
Общество
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 8 марта
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Армия и оружие
Истребители Британии сопроводили российские Ту-142
Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Биатлон
Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Общество
Назван лучший подарок россиянкам на 8 марта
Букет из сезонных цветов и незабываемые эмоции будут лучшим подарком для женщины на 8 марта, партнершам по бизнесу можно дарить сладости и некрепкий алкоголь, а от парфюмерии и сертификатов стоит воздержаться.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Общество
Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам
Указ об увеличении фондов оплаты труда подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Армия и оружие
Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16
Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Общество
Сын Высоцкого назвал глупой рекламу ФБР с фото отца
Сын Владимира Высоцкого назвал глупой и бестактной рекламу Федерального бюро расследований США, в которой использовалась фотография его отца.
Единоборства
Чжан победила Енджейчик на UFC 248
Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Вейли Чжан на турнире UFC 248 победила Йоанну Енджейчик из Польши.
Гаджеты
Последнее обновление Windows 10 продолжает приносить проблемы
Компания Microsoft в конце февраля этого года запустила необязательное обновление KB4535996 для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903, что привело к серии ошибок и сбоев в работе устройств.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Энергетика
Цена на нефть рухнула до 45 долларов за баррель
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов 6 марта подешевели сразу на 9,3% - до 45,34 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Хоккей
Пастрняк обошел Овечкина в гонке снайперов НХЛ
Одним из авторов заброшенных шайб "Брюинз" стал форвард Давид Пастрняк. Теперь на его счету 48 точных бросков.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
13-летняя Камилла Валиева на турнире в Таллине уверенно выиграла короткую программу, обновив высшее достижение среди юниорок.
Общество
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Здоровье
Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь
Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
Биатлон
В IBU отказались извиняться за обыски у биатлониста Логинова
Ранее РЕН ТВ сообщал, что полиция Италии провела обыски в номере российских биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.