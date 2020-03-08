Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом свидетельствует новый документ, обнародованный в субботу платформой для независимых журналистов Bonanza Media.

с чего всё началось

Совместная следственная группа, которая занимается расследованием дела о крушении боинга МН17, рассматривала вопрос о нарушении российского суверенитета. Следователи предлагали заманивать свидетелей и допрашивать подозреваемых на территории России, не уведомляя об этом власти страны.

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