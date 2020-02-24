Политика
РИА НовостиСледователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»
Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:34, Ашберн
Политика
США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ
Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
Происшествия
В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Чеченская Республика и Чукотский автономный край названы регионами России, где в 2019 году зафиксировано наименьшее количество ДТП.
Шоу-бизнес
Кирк Дуглас оставил своих детей без наследства
Единоборства
Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Президент России Владимир Путин в субботу вечером приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит накануне Дня защитника Отечества в Сочи.
Финансы
Курс валют на вторник: евро и доллар продолжают рост
Все основные валюты продолжили рост, кроме украинской гривны и российского рубля, которые несколько потеряли в весе.
Здоровье
Социальные няни для одиноких малышей очень нужны в Южно-Сахалинске
В больнице и малыши, и детки постарше, уже имеющие статус ребенка-сироты или только находящиеся в процессе оформления, оказываются довольно часто.
Армия и оружие
США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Общество
Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщило в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.
Политика
Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
Армия и оружие
Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Здоровье
Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую помощь
Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.
Общество
В России засекретят личные данные и аттестаты некоторых школьников
Как сообщает издание, засекретить данные могут, если школьник является потерпевшим, находится под государственной защитой или проходит свидетелем в уголовном деле.
Политика
Россиянина оштрафовали на 70 тыс. рублей за негативный пост про Путина
Житель Краснодарского края разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост про президента России Владимира Путина и теперь должен заплатить 70 тыс. рублей.
Армия и оружие
Сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе оказались ложными
Кино
Вышел трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом
Телеканал HBO выпустил тизер-трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом в главной роли. Премьера картина состоится в конце 25 апреля.
Кино
В Хакасии сняли фильм о путешествии во времени
Экономика
В России закрывается очередной сахарный завод
Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Космос
Видео роковых объятий: телескоп Хаббл зафиксировал столкновение двух галактик
Снимки удивительного события астрономы назвали роковыми объятиями. Две галактики - NGC 40З8 и NGC 40З9, иногда называют галактиками Антенны.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Футбол
«Бенфика» на выезде обыграла «Жил Висенте» в чемпионате Португалии
Лиссабонская "Бенфика" нанесла поражение "Жил Висенте" в матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Космос
НАСА впервые обнаружило на Марсе следы толчков в глубинах планеты
Геолог Николас Шмерр из Университета Мэриленда говорит: Это первая миссия, направленная на проведение прямых геофизических измерений другой планеты, и она дала нам первое реальное понимание внутренней структуры Марса и геологических процессов.
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Общество
Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии
Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.