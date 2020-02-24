с чего всё началось

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.

Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»

Политика США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.

Происшествия В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

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Кино Вышел трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом Телеканал HBO выпустил тизер-трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом в главной роли. Премьера картина состоится в конце 25 апреля.

Экономика В России закрывается очередной сахарный завод Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.

Космос НАСА впервые обнаружило на Марсе следы толчков в глубинах планеты Геолог Николас Шмерр из Университета Мэриленда говорит: Это первая миссия, направленная на проведение прямых геофизических измерений другой планеты, и она дала нам первое реальное понимание внутренней структуры Марса и геологических процессов.

Происшествия Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.