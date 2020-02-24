Политика

РИА НовостиРИА НовостиСледователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.
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с чего всё началось
В понедельник нидерландский прокурор Фред Вестербек в интервью американскому телеканалу CBS
 заявил о якобы наличии как минимум одного свидетеля запуска ракеты "Бук".
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