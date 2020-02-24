Политика
РИА НовостиСледователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»
Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.
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Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Американский актер Джордж Клуни рассматривает вариант с приобретением клуба испанской Сегунды, сообщает AS.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Шоу-бизнес
Кирк Дуглас оставил своих детей без наследства
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Происшествия
В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево
Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.
Общество
Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии
Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию
Баскетбол
В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом
Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Футбол
Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев
Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
Футбол
«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем
«Челси» подтвердил, что договорился об условиях контракта с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Экономика
Эксперты: правительство будет вынуждено повышать налоги
Снижение торговых доходов власти будут вынуждены компенсировать ростом налоговой нагрузки.
Футбол
«Бенфика» на выезде обыграла «Жил Висенте» в чемпионате Португалии
Лиссабонская "Бенфика" нанесла поражение "Жил Висенте" в матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Политика
На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса
В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Экономика
Китай осуществил третью «инъекцию» замороженной свинины в экономику
Китай продолжит отпускать замороженную свинину из резервов в рамках нивелирования негативных последствий от вспышки нового коронавируса в стране.
Общество
Израиль закрывает рыболовную зону и границу с сектором Газа
"После нескольких дней непрерывных ракетных обстрелов Израиля и эскалации на границе сектора Газа, переход через Эрез будет немедленно закрыт, исключение будет сделано только для гуманитарных случаев, а рыболовная зона в секторе Газа будет закрыта до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении COGAT в Twitter.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Политика
В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке
Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу на параде в Германии
Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в немецком городе Фолькмарзен, в результате чего пострадали около 15 человек.
Здоровье
Как китайцы решают внутренние проблемы
Китай худо-бедно многие проблемы решил и двигается дальше. Синьцзян сегодня развивается быстрей остального Китая.
Авто
Представлен новый электрический Renault Twingo Z.E
Менее двух недель назад Renault объявила о планах представить Twingo Z.E. в 2020 году, и теперь электрический автомобиль провел свою официальную премьеру.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Футбол
«Интер» нашел замену Мартинесу в лондонском «Арсенале»
Как сообщает FC Inter News, заменить игрока на «Сан-Сиро» может форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который не может договориться с руководством о продлении контракта, поскольку хочет повышения зарплаты.
Космос
SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году
Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
Космос
Получены данные, меняющие историю формирования Земли
Хоккей
Панарин обогнал Макдэвида в гонке бомбардиров в НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на чистое четвёртое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.