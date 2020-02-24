с чего всё началось

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.

Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»

Футбол Джордж Клуни может купить «Малагу» Американский актер Джордж Клуни рассматривает вариант с приобретением клуба испанской Сегунды, сообщает AS.

Происшествия В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.

Общество Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.

Баскетбол В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.

Футбол Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.

Общество ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Политика На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.

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Общество Израиль закрывает рыболовную зону и границу с сектором Газа "После нескольких дней непрерывных ракетных обстрелов Израиля и эскалации на границе сектора Газа, переход через Эрез будет немедленно закрыт, исключение будет сделано только для гуманитарных случаев, а рыболовная зона в секторе Газа будет закрыта до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении COGAT в Twitter.

Политика В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.

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Космос SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.

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