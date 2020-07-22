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Ведомости

Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете

Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом Навальный написал в своем блоге в LiveJournal, также он приложил копии постановления и предварительной экспертизы.В источнике
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РИА Новости

СК предъявил Навальному обвинение в клевете

РИА Новости11:42
Lenta.ru

Навальному предъявили обвинение в клевете на ветерана

Lenta.ru11:34
Коммерсантъ

Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана

Коммерсантъ11:29
РБК

Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете

РБК11:19
Дождь

Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете

Дождь11:16
Вести.Ru

Навальному предъявлено обвинение в клевете на ветерана

Вести.Ru11:16
ТАСС

Навальному предъявлено обвинение в клевете в отношении ветерана ВОВ

ТАСС10:57
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Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой

Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новости13:21
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Арестованный экс-полицейский хочет возобновления дела Голунова

Экс-начальник УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру России возобновить расследование в отношении репортера.
РИА Новости11:47
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Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета12:53
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ10:31
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Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru13:00
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В Белоруссии назвали российские Су-30СМ бесполезными

Расходы на покупку российских истребителей в Белоруссии считают неоправданными, поскольку 12 самолетов Су-30СМ никак не скажутся на обороноспособности страны, учитывая то, что Белоруссия граничит со странами НАТО.
Вечерний курьер02:07
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