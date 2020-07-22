Общество

ВедомостиВедомостиСледователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете

Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом Навальный написал в своем блоге в LiveJournal, также он приложил копии постановления и предварительной экспертизы.
Читать в источнике
Комментировать267

Подробнее о событии

СК предъявил Алексею Навальному обвинение в клевете

Дождь13:39

Навальному предъявлено обвинение в клевете в отношении ветерана ВОВ

ТАСС10:57

СК предъявил Навальному обвинение в клевете

РИА Новости11:42

Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана

Коммерсантъ11:29

Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете

РБК11:19

Навальному предъявлено обвинение в клевете на ветерана

Вести.Ru11:16

Навальному предъявили обвинение в клевете на ветерана

Интерфакс12:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Авто

Renault перенесла в России премьеру нового Renault Duster

Tvoe-avto.com вчера в 12:05
13
Футбол

Тренер «Тамбова»: после удаления играть против ЦСКА очень сложно

Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин отреагировал на поражение в гостевом матче заключительного, 30-го тура чемпионата России, против московского ЦСКА.
News.ru 14:18
Общество

Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд

Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году - более 1,3 млрд доз.
Газета.Ru 11:55
190
Общество

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
836
Общество

Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы в среду, 22 июля, обнародовал результаты ДНК-теста сына рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Известия 10:40
23
Футбол

«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ

Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:58
Футбол

Помощник главного тренера «Спартака»: Мы заслуженно победили «Рубин»

Московский «Спартак» заслуженно победил «Рубин» со счетом 1:2. Об этом после матча рассказал помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель (главный тренер Доменико Тедеско был дисквалифицирован за излишнюю эмоциональность в матче против «Локомотива»).
Татар-информ 14:41
Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
335
Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
184
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве.
ТАСС 13:49
2
Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 04:00
3,1K
Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
18
Армия и оружие

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
159
Происшествия

В Москве на станции метро «Красные Ворота» погиб мужчина

РИА Новости 14:40
11
Шоу-бизнес

Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей

Родители певицы Жанны Фриске отсудили у ее вдовца, телеведущего Дмитрия Шепелева, 7 млн рублей, сообщает "МК".
Газета.Ru 14:04
4
Общество

Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей

Коммерсантъ 08:50
40
Общество

Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Газета.Ru 08:34
179
Общество

Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
RT на русском 13:30
21
Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
2,3K
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

21 июля начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 05:37
139
Происшествия

По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор

По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года.
Lenta.ru 11:20
10
Происшествия

СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняли в убийстве бывшего лидера ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:02
12
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
53
Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
1,6K
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова

Газета.Ru 13:07
92
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян призвала общество проявить сочувствие к Канье Уэсту

Ким Кардашьян призвала публику проявить сочувствие к ее мужу Канье Уэсту.
Газета.Ru 14:53
Здоровье

«Полиоксидоний» подтвердил свою безопасность при лечении коронавируса

Международное клиническое исследование подтвердило безопасность препарата «Полиоксидоний» при лечении коронавирусной инфекции.
78.ru 09:52
6
Армия и оружие

В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
158
Происшествия

Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
51
Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное