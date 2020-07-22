Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом Навальный написал в своем блоге в LiveJournal, также он приложил копии постановления и предварительной экспертизы.

Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете

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