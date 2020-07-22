Общество
ВедомостиСледователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете
Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом Навальный написал в своем блоге в LiveJournal, также он приложил копии постановления и предварительной экспертизы.
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Авто
Renault перенесла в России премьеру нового Renault Duster
Tvoe-avto.com вчера в 12:05
Футбол
Тренер «Тамбова»: после удаления играть против ЦСКА очень сложно
Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин отреагировал на поражение в гостевом матче заключительного, 30-го тура чемпионата России, против московского ЦСКА.
News.ru 14:18
Общество
Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд
Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году - более 1,3 млрд доз.
Газета.Ru 11:55
Общество
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество
Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы в среду, 22 июля, обнародовал результаты ДНК-теста сына рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Известия 10:40
Футбол
«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:58
Футбол
Помощник главного тренера «Спартака»: Мы заслуженно победили «Рубин»
Московский «Спартак» заслуженно победил «Рубин» со счетом 1:2. Об этом после матча рассказал помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель (главный тренер Доменико Тедеско был дисквалифицирован за излишнюю эмоциональность в матче против «Локомотива»).
Татар-информ 14:41
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве.
ТАСС 13:49
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Происшествия
В Москве на станции метро «Красные Ворота» погиб мужчина
РИА Новости 14:40
Шоу-бизнес
Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей
Родители певицы Жанны Фриске отсудили у ее вдовца, телеведущего Дмитрия Шепелева, 7 млн рублей, сообщает "МК".
Газета.Ru 14:04
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Общество
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
RT на русском 13:30
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
21 июля начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 05:37
Происшествия
По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор
По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года.
Lenta.ru 11:20
Происшествия
СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко
Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняли в убийстве бывшего лидера ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:02
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян призвала общество проявить сочувствие к Канье Уэсту
Ким Кардашьян призвала публику проявить сочувствие к ее мужу Канье Уэсту.
Газета.Ru 14:53
Здоровье
«Полиоксидоний» подтвердил свою безопасность при лечении коронавируса
Международное клиническое исследование подтвердило безопасность препарата «Полиоксидоний» при лечении коронавирусной инфекции.
78.ru 09:52
Армия и оружие
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31