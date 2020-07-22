Общество

ВедомостиВедомостиСледователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете

Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом Навальный написал в своем блоге в LiveJournal, также он приложил копии постановления и предварительной экспертизы.
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Навальному предъявили обвинение в клевете на ветерана

Интерфакс12:17

СК предъявил Навальному обвинение в клевете

РИА Новости11:42

Навальному предъявлено обвинение в клевете на ветерана

Вести.Ru11:16

Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана

Коммерсантъ11:29

Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете

РБК11:19

Навальному предъявили обвинение в клевете на ветерана

Lenta.ru11:34

Навальному предъявлено обвинение в клевете в отношении ветерана ВОВ

ТАСС10:57
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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