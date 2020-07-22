Общество
ВедомостиСледователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете
Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом Навальный написал в своем блоге в LiveJournal, также он приложил копии постановления и предварительной экспертизы.
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Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 13:07
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru вчера в 10:06
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Общество
В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
RT на русском 16:22
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
Общество
Нурмагомедов высказался об умершем отце
Lenta.ru 17:55
Авто
О внедорожных возможностях нового Kia Sorento рассказали в компании
Как отмечает производитель, такая система должна подарить автомобилю самый высокий внедорожный потенциал за всю историю существования модели.
ГЛАС.RU 08:42
Футбол
«Ливерпуль» получил чемпионский кубок за победу в АПЛ
Газета.Ru 17:50
Происшествия
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Газета.Ru 17:20
Футбол
Вадим Евсеев: «Мы прыгнули выше головы после рестарта чемпионата»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом» (0:0) в матче 30-го тура РПЛ.
Горобзор.ру 14:46
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны.
Известия 06:27
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности российской вакцины против коронавируса
Напомним, вакцину от COVID-19 совместно разрабатывали Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны России.
vtomske.ru вчера в 00:45
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM вчера в 17:59
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Футбол
«Интер» не смог вернуть себе 2-е место в таблице чемпионата Италии
Потеря очков не позволила "Интеру" вернуть себе второе место в турнирной таблице серии А, которое днем ранее у миланцев отобрала "Аталанта".
РИА Новости 17:58
Общество
Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста
Как рассказали в редакции канала, н съемочную группу напали «люди в камуфляже».
Эхо Москвы 14:02
Наука
Американские ученые установили влияние всех фаз сна на учебу
Ученые фиксировали и проводили анализ мозговых волн человека в процессе сна, измеряли уровни глутамата и гамма-аминомасляных кислот.
Live24 07:25
Единоборства
Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском 13:34
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Происшествия
Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым
Телеканал РЕН ТВ опубликовал переписку убитой в московской квартире девушки со своим женихом, которого следователи подозревают в расправе.
РИА Новости 10:10