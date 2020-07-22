Общество

ВедомостиВедомостиСледователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете

Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом Навальный написал в своем блоге в LiveJournal, также он приложил копии постановления и предварительной экспертизы.
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Навальному предъявили обвинение в клевете на ветерана

Интерфакс12:17

СК предъявил Навальному обвинение в клевете

РИА Новости11:42

Навальному предъявлено обвинение в клевете в отношении ветерана ВОВ

ТАСС10:57

Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана

Коммерсантъ11:29

Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете

РБК11:19

Навальному предъявлено обвинение в клевете на ветерана

Вести.Ru11:16

Навальному предъявили обвинение в клевете на ветерана

Lenta.ru11:34
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Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

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В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
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В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

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Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
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Авто

О внедорожных возможностях нового Kia Sorento рассказали в компании

Как отмечает производитель, такая система должна подарить автомобилю самый высокий внедорожный потенциал за всю историю существования модели.
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СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко

На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом» (0:0) в матче 30-го тура РПЛ.
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Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны.
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Минобороны заявило о готовности российской вакцины против коронавируса

Напомним, вакцину от COVID-19 совместно разрабатывали Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны России.
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Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год

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Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

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Игры

Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
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Потеря очков не позволила "Интеру" вернуть себе второе место в турнирной таблице серии А, которое днем ранее у миланцев отобрала "Аталанта".
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Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста

Как рассказали в редакции канала, н съемочную группу напали «люди в камуфляже».
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Американские ученые установили влияние всех фаз сна на учебу

Ученые фиксировали и проводили анализ мозговых волн человека в процессе сна, измеряли уровни глутамата и гамма-аминомасляных кислот.
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Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
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Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым

Телеканал РЕН ТВ опубликовал переписку убитой в московской квартире девушки со своим женихом, которого следователи подозревают в расправе.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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