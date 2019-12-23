Происшествия

РБКРБКСледователи пришли с обысками в ФТС

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и информированный источник.
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с чего всё началось

Источник сообщил об обысках в структурах центрального аппарата ФТС

"Сегодня с утра проводятся обыски, как в структурах центрального аппарата ФТС, так в ее региональных подразделениях", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил других деталей процессуальных действий, отметив, что они проходят в рамках уголовного дела.
Интерфакс05:09

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СМИ сообщили об обысках в ФТС

РИА Новости06:33

Сотрудников ФТС задержали по делу о крупных махинациях

Известия05:06

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

ТАСС05:57

СМИ сообщили об обысках в подразделениях ФТС

Коммерсантъ05:24

Источник сообщил об обысках в структурах центрального аппарата ФТС

Интерфакс05:09

Обыски проходят в ФТС России и Внуковской и Домодедовской таможнях

РЕН ТВ04:22

Следователи пришли с обысками в ФТС

РБК06:03
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Халк может перейти в «Эспаньол»

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Происшествия

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На что глава государства пошутил, что разведение улиток заодно позволит решить демографическую проблему.
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