"Сегодня с утра проводятся обыски, как в структурах центрального аппарата ФТС, так в ее региональных подразделениях", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил других деталей процессуальных действий, отметив, что они проходят в рамках уголовного дела.

с чего всё началось

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и информированный источник.

Следователи пришли с обысками в ФТС

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