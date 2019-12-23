Происшествия
РБКСледователи пришли с обысками в ФТС
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и информированный источник.
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с чего всё началось
"Сегодня с утра проводятся обыски, как в структурах центрального аппарата ФТС, так в ее региональных подразделениях", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил других деталей процессуальных действий, отметив, что они проходят в рамках уголовного дела.Интерфакс05:09
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Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на первом поезде
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В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского
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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января
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Халк может перейти в «Эспаньол»
Общество
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Политика
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Происшествия
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В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю
Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении "переписать историю".
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни
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Политика
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В чулане правоохранительные органы обнаружили подростка Марвина, который пропал без вести два с половиной года назад.
Шоу-бизнес
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Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Сирии атаковали
Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
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Дело удалось раскрыть Бывший и действующий сотрудники полиции задержаны в Бурятии по подозрению в убийстве двух девушек 17 лет назад, сообщает "Байкал Daily".
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Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
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