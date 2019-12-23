Происшествия

РБКРБКСледователи пришли с обысками в ФТС

По данным собеседников агентств, следственные действия проходят в рамках уголовного дела. Они не уточнили, о каком деле идет речь. Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
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с чего всё началось

Источник сообщил об обысках в структурах центрального аппарата ФТС

"Сегодня с утра проводятся обыски, как в структурах центрального аппарата ФТС, так в ее региональных подразделениях", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил других деталей процессуальных действий, отметив, что они проходят в рамках уголовного дела.
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