Происшествия

РБКРБКСледователи пришли с обысками в ФТС

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и информированный источник.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось

Источник сообщил об обысках в структурах центрального аппарата ФТС

Сотрудники Следственного комитета РФ (СК) проводят ряд обысков в органах Федеральной таможенной службы (ФТС) в рамках уголовного дела, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс05:09

Подробнее о событии

Следователи пришли с обысками в ФТС

РБК06:03

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

ТАСС05:57

Источник: Обыски проходят в центральном аппарате Федеральной таможенной службы

Комсомольская правда05:38

СМИ сообщили об обысках в подразделениях ФТС

Коммерсантъ05:24

Источник сообщил об обысках в структурах центрального аппарата ФТС

Интерфакс05:09

Обыски проходят в ФТС России и Внуковской и Домодедовской таможнях

РЕН ТВ04:22

Сотрудников ФТС задержали по делу о крупных махинациях

Известия05:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Общество

Елена Малышева показала квартиру в Лондоне

Уралинформбюро 00:29
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Политика

Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Pravda.Ru 05:16
Общество

Греф намерен решить конфликт между Rambler и Nginx без суда

Глава Сбербанка Герман Греф, которому принадлежит 46,5% в холдинге Rambler Group, рассчитывает на решение конфликта между медиахолдингом и веб-сервером Nginx в досудебном порядке.
Компания 05:02
Авто

Пикап Lordstown Endurance оснащается мотор-колёсами

Компания Lordstown Motors на днях опубликовала на своём официальном сайте подробную информацию касательно электрического пикапа Endurance.
Pnzdrive 04:03
Футбол

Нойер не исключил участия в домашнем чемпионате Европы в 2024 году

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что готов принять участие в домашнем чемпионате Европы, который пройдёт в 2024 году.
Чемпионат 05:07
Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Газета.Ru 06:13
Политика

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
RT на русском 04:04
Политика

В Иркутской области объявлен новый состав правительства

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона, назвал имена членов нового кабинета министров.
Российская газета 04:00
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Политика

МИД Польши оценил позицию Путина по событиям Второй мировой войны

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 01:57
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru вчера в 04:12
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Кино

Терри Гиллиам раскритиковал «Черную Пантеру» и супергеройские фильмы

КиноПоиск 04:06
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском 21 декабря в 11:00
Футбол

«Тоттенхэм» начал расследование проявлений расизма в адрес Рюдигера

Sports.ru вчера в 15:11
Происшествия

Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте

Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
RT на русском 04:28
Происшествия

В Москве эвакуировали 15 судов из-за угрозы взрыва

РБК 05:51
Здоровье

Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью

Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Соловей.Инфо 01:20
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Шоу-бизнес

Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери

Пользователи раскритиковали певицу Нюшу в инстаграме за странный выбор имени дочери.
РИА Новости 03:49
Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не теряют в цене

Эксперты проекта «Правильная цена» совместно с аналитиками «АвтоСТАТ-Инфо» составили рейтинг самых ликвидных автомобилей в России по итогам 2019 года.
Автоновости дня 00:32
Политика

Правительство подготовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать и представить ему ответные меры на санкции США, касающиеся проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает Интерфакс.
RT на русском 06:19
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Экономика

Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 04:52
Авто

Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года

Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
ToDay News Ufa 21 декабря в 07:41
Политика

Партия Зеленского проиграла местные выборы

В большинстве регионов Украины кандидаты от президентской партии «Слуга народа» проиграли самовыдвиженцам на местных выборах в объединенные территориальные общины (ОТО).
Lenta.ru 06:07
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Здоровье

Эксперты назвали болезни, признаками которых может быть сухость во рту

Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Ugpressa.ru вчера в 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное