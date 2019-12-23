Сотрудники Следственного комитета РФ (СК) проводят ряд обысков в органах Федеральной таможенной службы (ФТС) в рамках уголовного дела, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

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Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и информированный источник.

Следователи пришли с обысками в ФТС

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