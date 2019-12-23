Происшествия

РБКРБКСледователи пришли с обысками в ФТС

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и информированный источник.
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с чего всё началось

Источник сообщил об обысках в структурах центрального аппарата ФТС

"Сегодня с утра проводятся обыски, как в структурах центрального аппарата ФТС, так в ее региональных подразделениях", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил других деталей процессуальных действий, отметив, что они проходят в рамках уголовного дела.
Интерфакс05:09

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СМИ сообщили об обысках в ФТС

РИА Новости06:33

Сотрудников ФТС задержали по делу о крупных махинациях

Известия05:06

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

ТАСС05:57

СМИ сообщили об обысках в подразделениях ФТС

Коммерсантъ05:24

Источник сообщил об обысках в структурах центрального аппарата ФТС

Интерфакс05:09

Обыски проходят в ФТС России и Внуковской и Домодедовской таможнях

РЕН ТВ04:22

Следователи пришли с обысками в ФТС

РБК06:03
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Кино

«Звездные войны» возглавили российский прокат

Газета.Ru 03:42
Политика

Премьер Британии разочаровался в отношениях с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разочаровался в возможности перезагрузить отношения с Россией.
Lenta.ru 07:25
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Общество

Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, заявила о возможном срыве полетов в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по поводу использования около 30 самолетов.
Ведомости 06:48
Политика

В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»

В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
Комсомольская правда вчера в 18:48
Политика

Путин заявил о планах реализации подобных Крымскому мосту проектов

Сюда глава государства приехал на рельсовом автобусе по Крымскому мосту.
Российская газета 06:34
Политика

Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
RT на русском 03:55
Политика

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
REGNUM 03:10
Политика

Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
РБК 07:32
Происшествия

В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения

Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 07:24
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Происшествия

В Екатеринбурге в результате ДТП автомобиль отбросило на пешеходов

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Екатеринбурге, после чего один из них отбросило на пешеходов - погиб мужчина, восьмилетняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована, сообщили ТАСС в УГИБДД по Свердловской области.
ТАСС 05:10
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
Политика

В Иркутской области объявлен новый состав правительства

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона, назвал имена членов нового кабинета министров.
Российская газета 04:00
Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета 07:34
Происшествия

Тракторист признался, зачем сбросил трупы в колодец в Новой Москве

По данным СМИ, мужчина нанес мужчине и женщине телесные ранения, несовместимые с жизнью, после чего сбросил их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.
Газета.Ru 05:12
Энергетика

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства.
РИА Новости 06:41
Общество

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов

В России отменят профстандарт для вузовских преподавателей, сообщают «Известия» со ссылкой на комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
ФАН вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию

Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
iReactor 04:17
Здоровье

Непривитых от кори детей отстранили от посещения детсадов в Якутске

«С 23 декабря 2019 года временно отстранить от посещений занятий детей, не имеющих прививок против кори согласно Национальному календарю профилактических прививок и не имеющих сведений о прививках», — говорится в приказе.
Известия 04:36
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Экономика

Медведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
ТАСС 07:01
Политика

Чуть менее половины украинцев назвали Зеленского «политиком года»

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 13 по 17 декабря 47% назвали Владимира Зеленского политиком 2019 года на Украине.
Expert.ru 04:39
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

iXBT.com 02:32
Авто

Renault отзывает в России более 78 тыс. кроссоверов Kaptur

ТАСС 04:05
Политика

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru 21 декабря в 17:15
Политика

Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции

Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.
Газета.Ru вчера в 02:01
Общество

Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
BFM.ru 07:17
Общество

Российским школьникам показали методы разгона протестующих

Спецназ ФСИН показал школьникам силовые методы разгона протестующих во время церемонии посвящения учеников в кадеты в школе №21 города Златоуст Челябинской области.
Lenta.ru 06:25
Гаджеты

Выяснились полные характеристики Samsung Galaxy Note 10 Lite

3DNews вчера в 23:55
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