Происшествия
ТАСССледователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить258
с чего всё началось
Сотрудники Следственного комитета РФ (СК) проводят ряд обысков в органах Федеральной таможенной службы (ФТС) в рамках уголовного дела, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс05:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Политика
Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат
Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта.
Шоу-бизнес
Настя Каменских на прямой эфир X-Factor пришла без юбки
Украинская певица Настя Каменских сразила наповал зрителей украинской версии проекта X-Factor, в котором она принимает участие в качестве наставницы категории «Парни».
Общество
Стрелка с Лубянки подозревают в связи с националистическим движением
Евгений Мануров, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок газа из России
Бывший президент Украины, а ныне народный депутат Пётр Порошенко потребовал экстренно созвать Совет национальной безопасности и обороны и ввести санкции в отношении украинских компаний, которые договорились с «Газпромом» о прямых поставках газа с 1 января 2020 года.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Шоу-бизнес
Елена Летучая хочет отсудить у НТВ 50 миллионов рублей за клевету
Телеведущая Елена Летучая на пару с мужем Юрием Анашенковым планируют подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против телеканала НТВ.
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Армия и оружие
В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном
Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон покинул клуб, сообщает Sport24. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья
В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Общество
Водителям фур и автобусов запретили ехать больше 4,5 часов подряд
Как сообщил «Интерфаксу» источник в ведомстве, водителям, перевозящим людей и грузы, нельзя будет ехать больше 4,5 часов подряд.
Технологии
В России запустили беспилотный грузовик с помощью 5G от «Мегафона»
Возможности беспилотного управления грузовиком на промышленной площадке были впервые наглядно представлены на шахте «Листвяжная».
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Происшествия
В Апатитах проверят избитых подростками полицейских
В Апатитах следователи проверят избитых подростками полицейских на превышение полномочий.
Политика
Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.
Политика
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Гаджеты
Huawei P40 Pro станет первым смартфоном с графеновым аккумулятором
В самом твите Huawei France говорит, что «Huawei будет первой компанией, представившей флагманский смартфон с графеновой батареей».
Происшествия
Опергруппу СБУ расстреляли на границе с Венгрией
Группу оперативников СБУ нашли мертвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. Об этом "Стране.ua" рассказал источник в СБУ.
Происшествия
Отец забрал дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге
Девочку 2018 года рождения, которую пыталась выбросить из окна ее мать, а также ее старшего брата передали отцу детей, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.
Общество
Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ
Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.