Сотрудники Следственного комитета РФ (СК) проводят ряд обысков в органах Федеральной таможенной службы (ФТС) в рамках уголовного дела, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

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Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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