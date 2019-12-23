Происшествия

ТАССТАСССледователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Источник сообщил об обысках в структурах центрального аппарата ФТС

Сотрудники Следственного комитета РФ (СК) проводят ряд обысков в органах Федеральной таможенной службы (ФТС) в рамках уголовного дела, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс05:09

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ФСБ досматривает ФТС

Коммерсантъ14:28

ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и во Внуковской и Домодедовской таможнях

ТАСС11:37

ФТС подтвердила следственные мероприятия в центральном аппарате и на двух таможнях

Интерфакс11:59

Таможенники раскрыли места проведения обысков в своей службе

РБК11:52

В ФТС прошли обыски

РИА Новости11:57

Обыски проходят в ФТС России и Внуковской и Домодедовской таможнях

РЕН ТВ04:22

Сотрудников ФТС задержали по делу о крупных махинациях

Известия05:06
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Политика

Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат

Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта.
RT на русском 11:53
Шоу-бизнес

Настя Каменских на прямой эфир X-Factor пришла без юбки

Украинская певица Настя Каменских сразила наповал зрителей украинской версии проекта X-Factor, в котором она принимает участие в качестве наставницы категории «Парни».
Вечерний курьер 06:46
Общество

Стрелка с Лубянки подозревают в связи с националистическим движением

Евгений Мануров, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
RuNews24.ru вчера в 21:48
Политика

В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:49
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Известия 08:13
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок газа из России

Бывший президент Украины, а ныне народный депутат Пётр Порошенко потребовал экстренно созвать Совет национальной безопасности и обороны и ввести санкции в отношении украинских компаний, которые договорились с «Газпромом» о прямых поставках газа с 1 января 2020 года.
RT на русском 06:49
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
ToDay News Ufa 01:04
Шоу-бизнес

Елена Летучая хочет отсудить у НТВ 50 миллионов рублей за клевету

Телеведущая Елена Летучая на пару с мужем Юрием Анашенковым планируют подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против телеканала НТВ.
МонаВиста 13:04
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости 08:54
Армия и оружие

В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM 14:46
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru 14:46
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Футбол

«Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон покинул клуб, сообщает Sport24. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Bookmaker-ratings.ru 09:18
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья

В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Уфимские Заметки 10:06
Общество

Водителям фур и автобусов запретили ехать больше 4,5 часов подряд

Как сообщил «Интерфаксу» источник в ведомстве, водителям, перевозящим людей и грузы, нельзя будет ехать больше 4,5 часов подряд.
Комсомольская правда 13:56
Технологии

В России запустили беспилотный грузовик с помощью 5G от «Мегафона»

Возможности беспилотного управления грузовиком на промышленной площадке были впервые наглядно представлены на шахте «Листвяжная».
АБН 09:17
Общество

Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности

Ведомости 14:32
Авто

Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos

Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Известия 09:10
Происшествия

В Апатитах проверят избитых подростками полицейских

В Апатитах следователи проверят избитых подростками полицейских на превышение полномочий.
Известия 11:41
Политика

Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.
РИА Новости 11:58
Политика

Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Lenta.ru 10:52
Гаджеты

Huawei P40 Pro станет первым смартфоном с графеновым аккумулятором

В самом твите Huawei France говорит, что «Huawei будет первой компанией, представившей флагманский смартфон с графеновой батареей».
MobiDevices 09:11
Происшествия

Опергруппу СБУ расстреляли на границе с Венгрией

Группу оперативников СБУ нашли мертвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. Об этом "Стране.ua" рассказал источник в СБУ.
Газета.Ru 15:15
Происшествия

МВД Украины заявило о новых уликах по делу об убийстве Шеремета

РИА Новости 09:19
Происшествия

Отец забрал дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге

Девочку 2018 года рождения, которую пыталась выбросить из окна ее мать, а также ее старшего брата передали отцу детей, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.
РИА Новости 13:46
Общество

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Интерфакс 00:24
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
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