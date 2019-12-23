"Сегодня с утра проводятся обыски, как в структурах центрального аппарата ФТС, так в ее региональных подразделениях", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил других деталей процессуальных действий, отметив, что они проходят в рамках уголовного дела.

с чего всё началось

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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