Происшествия

ТАССТАСССледователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Источник сообщил об обысках в структурах центрального аппарата ФТС

"Сегодня с утра проводятся обыски, как в структурах центрального аппарата ФТС, так в ее региональных подразделениях", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил других деталей процессуальных действий, отметив, что они проходят в рамках уголовного дела.
Интерфакс05:09

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СМИ сообщили об обысках в ФТС

РИА Новости06:33

Следователи пришли с обысками в ФТС

РБК06:03

Источник сообщил об обысках в структурах центрального аппарата ФТС

Интерфакс05:09

СМИ сообщили об обысках в подразделениях ФТС

Коммерсантъ05:24

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

ТАСС05:57

Обыски проходят в ФТС России и Внуковской и Домодедовской таможнях

РЕН ТВ04:22

Сотрудников ФТС задержали по делу о крупных махинациях

Известия05:06
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Политика

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву на парад Победы

РБК 05:24
Энергетика

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у главы кабмина РФ.
Газета.Ru 08:47
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Газета.Ru 06:13
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru вчера в 16:26
Экономика

Медведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
ТАСС 07:01
Происшествия

МВД Украины заявило о новых уликах по делу об убийстве Шеремета

РИА Новости 09:19
Политика

Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России

Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
РИА Новости 08:16
Политика

Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»

Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
REGNUM 04:46
Гаджеты

Самыми опасными для здоровья признаны смартфоны Samsung и Apple

В ходе проведенного в США исследования было установлено, что многие модели смартфонов Apple и Samsung опасны для здоровья, так как превышают установленные в стране пределы радиочастотного излучения.
МонаВиста 00:52
Происшествия

Направлявшихся за лучшей жизнью россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Газета.Ru 09:06
Общество

Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты

Совет Федерации одобрил закон о возвращении курилок в здания аэропортов.
Известия 08:38
Политика

Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
РИА Новости 05:48
Политика

Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

РИА Новости 08:29
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию

Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
iReactor 04:17
Культура

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

Inc-news.ru вчера в 15:39
Происшествия

Пропавшего в 2017 году немецкого подростка нашли запертым в чулане

Полиция получила ордер на обыск и во время рейда нашла пятнадцатилетнего Марвина К. С 11 июня 2017 года подросток считался пропавшим без вести.
РИА Новости 06:43
Общество

Кириенко назвал объем финансирования для молодежного контента в интернете

На поддержку отечественных компаний, которые создают контент в интернете, государство в 2020 году впервые выделит из бюджета 3 млрд руб. Об этом на мероприятии, организованном Институтом развития интернета (ИРИ), рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
РБК 09:00
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал разбавлять алкоголь и назвал пропорцию

Крепкий алкоголь, получаемый в результате перегонки, при употреблении следует разбавлять водой в пропорции 1 к 3. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 23 декабря.
Lenta.ru 09:07
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Наука

Общение с собаками в раннем детстве снижает риск развития шизофрении

Американские исследователи пришли к выводу, что общение с собаками в раннем возрасте уменьшает риск шизофрении.
МедиаПоток 20 декабря в 12:12
Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль 07:12
Шоу-бизнес

Телеведущая Летучая обвинила НТВ в травле

Телеканал 360° 08:24
Происшествия

В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз

Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 06:39
Футбол

Зидан исключил покупку нападающего в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что испанский клуб не будет приобретать ещё одного нападающего в зимнее трансферное окно.
Чемпионат 01:29
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК 21 декабря в 14:11
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
Финансы

Bloomberg предсказал укрепление рубля в 2020 году

В 2020 году рубль может стать одним из наиболее надёжных активов для инвесторов, которые ищут «тихую гавань» в условиях торговой войны между США и Китаем.
Секрет фирмы вчера в 06:25
Космос

Телескоп Hubble обнаружил сверхлегкие планеты

Актуальные Новости 20 декабря в 19:00
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