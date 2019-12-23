Происшествия
ТАСССледователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
"Сегодня с утра проводятся обыски, как в структурах центрального аппарата ФТС, так в ее региональных подразделениях", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил других деталей процессуальных действий, отметив, что они проходят в рамках уголовного дела.Интерфакс05:09
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Энергетика
Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у главы кабмина РФ.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Экономика
Медведев продлил эксперимент tax free на год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
Политика
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
Политика
Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»
Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Гаджеты
Самыми опасными для здоровья признаны смартфоны Samsung и Apple
В ходе проведенного в США исследования было установлено, что многие модели смартфонов Apple и Samsung опасны для здоровья, так как превышают установленные в стране пределы радиочастотного излучения.
Происшествия
Направлявшихся за лучшей жизнью россиян задержали в Белоруссии
Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Общество
Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон о возвращении курилок в здания аэропортов.
Политика
Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Шоу-бизнес
Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию
Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Происшествия
Пропавшего в 2017 году немецкого подростка нашли запертым в чулане
Полиция получила ордер на обыск и во время рейда нашла пятнадцатилетнего Марвина К. С 11 июня 2017 года подросток считался пропавшим без вести.
Общество
Кириенко назвал объем финансирования для молодежного контента в интернете
На поддержку отечественных компаний, которые создают контент в интернете, государство в 2020 году впервые выделит из бюджета 3 млрд руб. Об этом на мероприятии, организованном Институтом развития интернета (ИРИ), рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал разбавлять алкоголь и назвал пропорцию
Крепкий алкоголь, получаемый в результате перегонки, при употреблении следует разбавлять водой в пропорции 1 к 3. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 23 декабря.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Наука
Общение с собаками в раннем детстве снижает риск развития шизофрении
Американские исследователи пришли к выводу, что общение с собаками в раннем возрасте уменьшает риск шизофрении.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Шоу-бизнес
Телеведущая Летучая обвинила НТВ в травле
Происшествия
В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз
Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Футбол
Зидан исключил покупку нападающего в зимнее трансферное окно
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что испанский клуб не будет приобретать ещё одного нападающего в зимнее трансферное окно.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Финансы
Bloomberg предсказал укрепление рубля в 2020 году
В 2020 году рубль может стать одним из наиболее надёжных активов для инвесторов, которые ищут «тихую гавань» в условиях торговой войны между США и Китаем.
Космос