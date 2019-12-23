Происшествия
ТАСССледователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Сотрудники Следственного комитета РФ (СК) проводят ряд обысков в органах Федеральной таможенной службы (ФТС) в рамках уголовного дела, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс05:09
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