Происшествия

ТАССТАСССледователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Комментировать139
с чего всё началось

Источник сообщил об обысках в структурах центрального аппарата ФТС

Сотрудники Следственного комитета РФ (СК) проводят ряд обысков в органах Федеральной таможенной службы (ФТС) в рамках уголовного дела, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс05:09

Подробнее о событии

Потеряли дознание: что известно о задержании офицеров таможни

Известия16:02

ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и во Внуковской и Домодедовской таможнях

ТАСС11:37

В ФТС прошли обыски

РИА Новости11:57

ФТС подтвердила следственные мероприятия в центральном аппарате и на двух таможнях

Интерфакс11:59

Таможенники раскрыли места проведения обысков в своей службе

РБК11:52

ФСБ досматривает ФТС

Коммерсантъ14:28

Обыски проходят в ФТС России и Внуковской и Домодедовской таможнях

РЕН ТВ04:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал разбавлять алкоголь водой

Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь, который разрушительно влияет на организм.
BFM.ru 13:50
Армия и оружие

Минобороны РФ получило ЗРК С-350 «Витязь»

Политическая Экспертиза 02:50
Политика

В России ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста

РИА Новости 14:25
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Культура

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

Второе место заняла «Ирония судьбы» — доля аудитории комедии тогда составила 22,7%, далее — «Иван Васильевич» с долей 19,2%. Годом ранее, в 2017-м, этот же фильм был лидером по доле аудитории среди всех показанных 31 декабря картин, она составила 20,7% — комедию тогда показывал «Первый».
РБК 12:54
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в предновогоднюю неделю

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.
RT на русском 00:00
Армия и оружие

Армия Сирии освободила город Джарджаназ в провинции Идлиб

Известия 15:05
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Кино

Джокер мог быть не Джокером в фильме «Джокер»

Фильм "Джокер", в котором главную роль исполнил актер Хоакин Феникс, получил награду международного Венецианского фестиваля и считается одним из главных фаворитов предстоящей "оскаровской" гонки.
Kinonews.ru 01:56
Общество

На Украине оценили проект демонтажа герба СССР со статуи «Родина-мать»

Известия 16:52
Происшествия

Сотрудников СБУ расстреляли на границе Украины и Венгрии

Сотрудники СБУ предположительно расследовали трафик контрабанды через «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.
Известия 16:10
Авто

Renault сообщила об отзыве в России почти 80 тысяч кроссоверов Kaptur

Renault объявила отзывную компанию в России, которая затронет 78,4 тысячи кроссоверов Kaptur.
Профиль 08:07
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Канады

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Канады. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 15:13
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru 14:46
Кино

Режиссер «Звездных войн 9» ответил на критику

Полагаю, что не нужно никому напоминать, что мы живем эпоху, когда все возводится в абсолют.
Kinonews.ru вчера в 07:55
Культура

Кеосаян попросил Ветлицкую держаться подальше от политики

Газета.Ru 09:52
Кино

«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года

РИАМО 08:17
Кино

Джеймс Кэмерон планирует вновь показать «Аватар» в кинотеатрах

Джеймс Кэмерон планирует вновь выпустить в прокат фильм "Аватар" 2009 года.
Клопс вчера в 08:24
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Экономика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
Технологии

Около трети россиян обходят блокировки в интернете

Выяснилось, что половина опрошенных никогда не пыталась обойти блокировки сайтов (44%).
ToDay News Ufa 14:23
Финансы

Курс рубля снизился относительно доллара и евро

На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции. Относительно евро рубль потерял три копейки, доллар подорожал на одну.
Телеканал 360° 04:42
Футбол

«Людей обманули. Нагло и цинично»: Экс-игрок сборной Украины - о конфликте в Донбассе

По словам футболиста, есть у него и знакомые, которые пострадали физически. По его мнению, людей просто обманули.
Царьград 00:31
Политика

Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 10:20
Авто

Названы цены на обновленный Jaguar F-Type

Стандартное купе Jaguar F-Type стоит минимум 5 715 000 рублей, кабриолет – 5 928 000 рублей.
110km.ru 07:18
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта ответила на нападки из-за бойфренда-афроамериканца

Ургант даже сделал ей предложение руки и сердца на выпускном вечере, но Наталья не приняла его слова всерьез.
StarHit.ru 06:00
Происшествия

Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Вести.Ru 15:33
Политика

Оппозиционер Миланович выиграл первый тур выборов президента Хорватии

Московский Комсомолец 14:02
Экономика

Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов.
Ведомости 09:41
Политика

Помпео принял присягу нового посла США в России

Госсекретарь США Майк Помпео принял присягу нового посла Соединенных Штатов в России Джона Салливана. Об этом он написал в своем Twitter.
РБК 15:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное