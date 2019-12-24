Происшествия

ТАССТАСССледователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Обыски ведутся как в центральном аппарате ФТС, так и во Внуковской и Домодедовской таможнях. Следователи также допрашивают должностных лиц ФТС и ее подразделений. "Наравне с обысками ведутся допросы и опросы должностных лиц таможенных органов", - сказал источник.
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с чего всё началось

Источник сообщил об обысках в структурах центрального аппарата ФТС

"Сегодня с утра проводятся обыски, как в структурах центрального аппарата ФТС, так в ее региональных подразделениях", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил других деталей процессуальных действий, отметив, что они проходят в рамках уголовного дела.
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