"Сегодня с утра проводятся обыски, как в структурах центрального аппарата ФТС, так в ее региональных подразделениях", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил других деталей процессуальных действий, отметив, что они проходят в рамках уголовного дела.

с чего всё началось

Обыски ведутся как в центральном аппарате ФТС, так и во Внуковской и Домодедовской таможнях. Следователи также допрашивают должностных лиц ФТС и ее подразделений. "Наравне с обысками ведутся допросы и опросы должностных лиц таможенных органов", - сказал источник.

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