Происшествия

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСледователи выяснят обстоятельства обрушения СКК в Санкт-Петербурге

Следователи занялись выяснением обстоятельств обрушения конструкций во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.
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СК начал доследственную проверку после обрушения СКК в Петербурге

ТАСС08:42

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения СКК «Петербургский»

КП - Санкт-Петербург08:38

Прокуратура начала проверку после обрушения СКК «Петербургский»

Невские Новости08:49

Прокуратура начала проверку после обрушения кровли СКК «Петербургский»

Петербургский дневник08:52

Прокуратура вслед за СК начала проверку по факту обрушения крыши СКК

78.ru08:55

Прокуратура начала проверку после обрушения СКК

АБН09:14

Источник «Мойки78»: в СКК никого не пускают, есть угроза обрушения

Мойка7809:08
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Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Газета.Ru 05:38
Спорт

Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА

Министерство спорта приостановило до 1 марта государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщила федерация на своем сайте.
РИА Новости 05:09
Политика

Сюткин отреагировал на запрет въезда на Украину

Российский певец Валерий Сюткин в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на территорию Украины.
Газета.Ru 08:19
Музыка

Талантливый амурчанин поборется за один миллион рублей

Первый выпуск программы на телеканале «Россия 1» покажут уже 2 февраля, однако, когда именно в эфир выйдет выступление талантливого амурчанина, пока не известно.
ИА Порт Амур 29 января в 23:06
Общество

Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Известия 09:50
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru вчера в 10:08
Теннис

Доминик Тим стал вторым финалистом Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим нанес поражение представителю Германии Александру Звереву в 1/2 финала турнира серии Большого шлема Australian Open.
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Из-за коронавируса в Забайкалье закрыли все школы

Зампред заксобрания Забайкальского края Алексей Бутыльский сообщил, что школы региона закрывают на карантин из-за обнаруженного в регионе источника коронавируса.
Pravda.Ru 10:41
Армия и оружие

ЦАР обратилась за военной помощью к России

Власти ЦАР попросили у Минобороны России о поставке третьей партии оружия, для борьбы с активизировавшимися незаконными вооруженными бандформированиями, сообщает «РБК», ссылаясь на сказанное Виктором Токмачевым - пресс-атташе дипмиссии РФ в ЦАР.
ГЛАС.RU 10:13
Футбол

Черчесов прокомментировал трансферы Смолова, Соболева и Комличенко

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о российских форвардах национальной команды, сменивших клубы в зимнее трансферное окно.
Чемпионат 06:30
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Происшествия

В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего

Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Lenta.ru 09:35
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК вчера в 21:42
Здоровье

ФАС проверит данные о росте цен на маски и лекарства

Федеральная антимонопольная служба РФ проверит обращения граждан о росте цен на медицинские маски и противовирусные препараты в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
9111.ru 10:55
Гаджеты

На AliExpress найден якобы разработанный в РФ защищенный планшет

Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.
ToDay News Ufa вчера в 09:57
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о госпитализации зараженных коронавирусом

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые случаи заражения новым типом коронавируса в РФ зафиксированы в Тюменской области и Забайкальском крае.
РЕН ТВ 09:35
Политика

Британские депутаты покинули Европарламент под волынку

Британская делегация депутатов покинула Европейский парламент перед Brexit, передает Euronews.
Газета.Ru 09:06
Футбол

Смолов порадовался переходу в «Сельту»: «Русские снова в деле в Виго»

«Русские снова в деле в Виго», — написал 29-летний футболист в инстаграме.
Sport24.ru 11:01
Общество

Мишустин объяснил ситуацию со снижением прожиточного минимума

Мишустин отметил, что пресс-служба министерства должна была проинформировать своего руководителя или аппарат правительства об освещении ситуации в СМИ, а затем доступно объяснить людям особенности изменения прожиточного минимума.
Ньюс-НН 06:01
Авто

Роспатент показал изображения капота «Русского Прадо» от УАЗ

Патентные изображения капота нового внедорожника появились в базе Федерального института промышленной собственности.
Тарантас Ньюс вчера в 11:24
Происшествия

Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 15:15
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Происшествия

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
РИА Новости 10:15
Политика

В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента

«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 05:15
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Общество

Правительство начнет эвакуацию граждан России из Китая

Вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая.
Известия 08:20
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
ТАСС 01:05
Экономика

Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых

К 1 ноября средневзвешенная ставка выданных за месяц кредитов впервые за историю наблюдений (с 2006 г.) достигла 9,4%. После этого она еще дважды обновила исторический минимум и к январю составила 9%.
Ведомости 01:54
Технологии

Павел Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.
Уфимские Заметки 09:15
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