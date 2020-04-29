Происшествия

ТАССТАСССледователи задержали бывшего замгубернатора Курганской области

Следователи задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
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Экс-замглавы Курганской области обвинили в злоупотреблении полномочиями

РБК10:16

Бывший первый замглавы Курганской области задержан за злоупотребление полномочиями

Интерфакс09:41

Задержан бывший первый загубернатора Курганской области Сергей Пугин

Znak.com09:05

Задержан бывший замгубернатора Курганской области

РЕН ТВ10:32

Задержан бывший первый замгубернатора Курганской области

URA.Ru09:09

СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

РИА Новости09:37

Опубликовано видео задержания бывшего первого замгубернатора Курганской области

ТАСС09:39
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Жительница Татарстана ушла в лес с детьми и жила там в шалаше, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
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Общество

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Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая.
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta

«АвтоВАЗ» построит новую LADA Granta на французской платформе Global Access (B0) от LADA Largus и Renault Logan.
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Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса

Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.
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Энергетика

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

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В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

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Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
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«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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Беглов ввёл в Петербурге масочный режим

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Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса

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Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Пентагон приостановил финансирование объектов для "сдерживания России".
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