Происшествия
Газета.RuСледователю Миниахметову вернули удостоверение СК
Следователю Руслану Миниахметову, которого СК обвинил во взяточничестве, вернули удостоверение, личные вещи, и отпустили. Об этом рассказал РИА "Новости" его адвокат Константин Трапаидзе. Как отметил Трапаидзе, процессуального статуса у Миниахметова нет.
Читать в источнике
Оценить239
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Кино
В YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне
ИА Красная Весна 15:34
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00
Происшествия
В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного
Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база.
РБК 14:04
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 15:28
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Футбол
«Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ
Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.
Татар-информ вчера в 05:23
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27a. Изменили два предмета
29 июня в Dota 2 вышел патч 7.27. В нём изменили ряд предметов и переработали выбор героев в All Pick и Captain’s Mode.
Dota2.ru 17:40
Армия и оружие
Сирийская армия «развернула» американский военный конвой
ИА Красная Весна 14:30
Экономика
Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие.
Известия вчера в 05:22
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Live24 вчера в 12:31
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победе над нацизмом
Американский посол в России Джон Салливан прояснил смысл поста, появившегося в аккаунтах Белого дома в Twitter и Instagram 8 мая.
Городовой вчера в 08:42
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv 13:40
Армия и оружие
Очередной коррупционный скандал снизил обороноспособность Киева
Суть очередного коррупционного скандала в том, что «ключи от неба» на самом деле были произведены в России и попали на Украину нелегально.
ФАН вчера в 11:38
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru 09:13
Футбол
ЦСКА одержал крупную победу над «Ахматом» в 26-м туре РПЛ
RT на русском 15:24
Футбол
«Бенфика» обыграла «Боавишту» в матче чемпионата Португалии
Лиссабонская "Бенфика" одержала победу над "Боавиштой" в матче 30-го тура чемпионата Португалии по футболу.
РИА Новости 18:25
Происшествия
Корреспондент «Новой газеты» пожаловалась в СК на препятствование работе журналистов в Норильске
По данным «Новой газеты», сотрудники правоохранительных органов в Норильске неоднократно мешали Костюченко и спецкору Юрию Козыреву выполнять свою работу: сорвали несколько интервью, запугивали собеседников, не давали журналистам добраться до места, где планировался репортаж.
BFM.ru 13:48
Футбол
«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью в матче с двумя удалениями
В матче было 2 удаления: на 25-й минуте за грубый фол прямая красная карточка была показана защитнику самарцев Владимиру Полуяхтову, а на 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ростова» Даниил Ведерников.
Sport24.ru 13:27
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Футбол
«Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Краснодар»
"Зенит" может досрочно стать чемпионом России.
Soccer.ru 16:31
Политика
Лишенный сана опальный священник выступил с обращением
Схиигумен Сергий (Николай Романов), ранее лишенный церковного сана, выступил с обращением.
Lenta.ru 05:35
Армия и оружие
Спецназ Германии очистили от неонацистов
Рост неонацистских настроений в элитных подразделениях спецназа ФРГ привел к жестким чисткам в рядах этих соединений, сообщает 4 июля «Московский комсомолец».
ИА Красная Весна 11:42
Игры
Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10
Разработчики отметили, ролевой экшн будет поддерживать только DirectX 12, работающий в операционных системах от Microsoft Windows 7 и 10, обладатели же "восьмёрки" вынуждены отказаться от покупки или переходить ради неё на последнюю версию ОС, что приведёт к дополнительным тратам.
Актуальные Новости 02 июля в 10:58
Гаджеты
Названы самые быстрые недорогие Android-смартфоны 2020 года
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых быстрых недорогих смартфонов.
Dgl.ru вчера в 08:23
Политика
Племянник Владимира Путина возглавит партию «Народ против коррупции»
Путин — «эффективный предприниматель», а партия «получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», говорится в заявлении «Народа против коррупции».
Snob.ru 13:57
Общество
Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают связи с Роулинг из-за скандала
РИА Новости вчера в 07:44