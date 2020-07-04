Происшествия

Газета.RuГазета.RuСледователю Миниахметову вернули удостоверение СК

Следователю Руслану Миниахметову, которого СК обвинил во взяточничестве, вернули удостоверение, личные вещи, и отпустили. Об этом рассказал РИА "Новости" его адвокат Константин Трапаидзе. Как отметил Трапаидзе, процессуального статуса у Миниахметова нет.
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Следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов, который вел ряд резонансных дел, фактически от работы отстранен

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РЕН ТВ13:04

Раскрыты детали задержания следователя по особо важным делам

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Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
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Лиссабонская "Бенфика" одержала победу над "Боавиштой" в матче 30-го тура чемпионата Португалии по футболу.
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Корреспондент «Новой газеты» пожаловалась в СК на препятствование работе журналистов в Норильске

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