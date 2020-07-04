Происшествия

Вести.RuВести.RuОбвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

По словам адвоката, Миниахметову вернули служебное удостоверение, другие документы и личные вещи. Ранее следователю предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере от обвиняемого в уголовном деле.
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Подозреваемого во взятке следователя центрального аппарата СК отпустили

РБК12:17

Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

Вести.Ru10:15

Раскрыты детали задержания следователя по особо важным делам

Lenta.ruвчера в 17:53

Стали известны подробности по делу Миниахметова

Российская газета02:39

Адвокат: следователя СК Миниахметова задержали из-за показаний о взятке от осужденного

ТАССвчера в 19:25

Полковника СКР Руслана Миниахметова, задержанного по подозрению в получении крупной взятки, отпустили

Эхо Москвывчера в 19:08

Адвокат Миниахметова прокомментировал показания против подзащитного

РИА Новости09:41
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Экономика

Росстат оценил рост пенсий в России в мае

Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
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Эксперт считает, что судья «выдумал» пенальти в пользу «Спартака»

По мнению эксперта, рефери выдумал пенальти в пользу «красно-белых» в середине первого тайма при счёте 0:0.
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Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе

Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
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Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
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Украинский аппарат надеется, что Российская Федерация не откажет в помощи восстановления разрушенного Донбасса.
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Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться в Москве

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Экономика

Новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого смогут получить россияне

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
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Транспорт

«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

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Происшествия

В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку

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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
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Политика

Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
Вести.Ru 11:05
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Спорт

Глава WADA анонсировал дисквалификацию 50 российских спортсменов

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году было верным, благодаря ему были получены данные о запрещенных веществах у 50 российских спортсменов, которых теперь ожидает дисквалификация, сообщил президент WADA Витольд Банька.
Коммерсантъ 10:37
Футбол

Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч чемпионата России

Грозненский "Ахмат" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:32
Происшествия

На задержанных в Пскове пикетчиков составили протоколы

Коммерсантъ 10:46
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
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Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
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Шоу-бизнес

Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы

3 июля Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы. Телеведущая рассказала, как прошла их с супругом годовщина.
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Квят после квалификации Гран-при Австрии отметил прогресс «АльфаТаури»

Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят, показавший 13-й результат в квалификации Гран-при Австрии, видит прогресс в выступлении команды.
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МЮ нанес клубу российского бизнесмена пятое поражение в АПЛ подряд

«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, потерпел пятое подряд поражение в АПЛ, имеет в активе 27 очков и находится на предпоследней, 19-й позиции.
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В Украине прошли испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2

На территории Украины местными военными силами были проведены испытания турецкого Bayraktar ТВ2.
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Оценены шансы Ефремова избежать наказания за ДТП из-за эпилепсии

Актер Михаил Ефремов может избежать наказания за смертельное дорожно-транспортное происшествие из-за проблем со здоровьем.
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Политика

Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Риккардо: Из-за желтых флагов пришлось сбросить скорость

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Россиянин запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару

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МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
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Захваченный опальным священником монастырь освободили

Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН вчера в 10:57
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