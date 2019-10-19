Происшествия

RT на русскомRT на русскомСледовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта. Как пишет агентство, борт приземлился.
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с чего всё началось

Сообщивший о взрывчатке в самолете оказался опоздавшим пассажиром

Ранее представительница международного аэропорта Красноярска сообщила, что самолет, следующий из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, по предварительным данным, из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сейчас он вырабатывает топливо.
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Самолет вынужденно приземлился в Красноярске из-за сообщения о бомбе

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Политика

Клинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»

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В результате пожара в Ростове погибли пятеро детей

В Ростове в результате пожара в жилом доме погибли семь человек, из которых пятеро — дети.
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