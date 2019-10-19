Пассажирский лайнер "Норд-авиа" запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, речь идет о рейсе Улан-Удэ - Москва.

с чего всё началось

Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта. Как пишет агентство, борт приземлился.

Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

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