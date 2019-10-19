Происшествия

RT на русскомRT на русскомСледовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта. Как пишет агентство, борт приземлился.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

Пассажирский борт запросил экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе

Пассажирский лайнер "Норд-авиа" запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, речь идет о рейсе Улан-Удэ - Москва.
Интерфакс02:56

Подробнее о событии

В вынужденно севшем в Красноярске самолете бомбу не нашли

Интерфакс06:18

«Хотел вернуть самолет»: сообщение о бомбе на борту экстренно севшего в Красноярске Boeing оставил опоздавший пассажир

КП - Красноярск04:48

Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе

ТВК03:45

Самолет вынужденно приземлился в Красноярске из-за сообщения о бомбе

ДЕЛА.ru04:05

Звонок о минировании самолета Smartavia поступил от опоздавшего пассажира

ТАСС05:05

В Красноярске сел самолет, получивший сообщение о взрывчатке на борту

РИА Новости04:12

Аноним сообщил о минировании самолета, летящего из Улан-Удэ в Москву

Пятый канал02:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

Вести.Ru вчера в 23:10
Общество

Фома не разрешает: что нельзя делать 19 октября

19 октября связывают с одним из 12 апостолов - со святым Фомой - рыбаком из Галилеи.
Первый Тульский 05:58
Происшествия

В Турции погибла девочка из России

РИА Новости 03:59
Политика

В Сербии ждут Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда от нацистов.
Вести.Ru вчера в 23:16
Общество

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Общество

Гороскоп на 19 октября: интересные знакомства ждут Тельцов

Интересные знакомства ждут Тельцов.
Primpress.ru вчера в 19:00
Политика

Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена

Проектом предусматривается, что комиссия сможет рассматривать заявления граждан Украины и Беларуси и признавать их носителями русского языка без проведения с ними собеседования.
Российская газета 06:38
Кино

В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Фигурное катание

Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при

Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Политика

Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
Гаджеты

Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком

Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 17 октября в 10:20
Происшествия

В Новокузнецке пропали два подростка

РИА Новости 03:15
Кино

Первая серия фильма «Екатерина. Самозванцы» появилась в Сети до эфира

Тут можно вспомнить, как "Россия 1" в свое время и "Ликвидацию" начинала показывать в воскресенье, в эфире, хотя принято начинать показ сериала в начале недели.
Российская газета 05:07
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Известия вчера в 21:37
Технологии

Microsoft просит пользователей компьютеров с Windows 7 обновить ОС

Корпорация Microsoft напомнила пользователям компьютеров, что поддержка операционной системы Windows 7 скоро прекратится.
Экономика сегодня 01:54
Происшествия

Россиянин спас кошку от избивавших ее палками детей

Lenta.ru 06:37
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
Происшествия

В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета

В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.
Известия 00:12
Происшествия

В туалете школы Новосибирска нашли мертвой старшеклассницу

Мертвую 15-летнюю девушку обнаружили в туалете школы №112. По предварительным данным, старшеклассница покончила с собой.
ИнфоСМИ 17 октября в 04:42
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за здоровье актрисы

Как сообщает ToDay News Ufa, родные актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram призвали присоединиться к соборной молитве за здравие Анастасии Заворотнюк, которую предложила одна из подписчиц.
ToDay News Ufa вчера в 06:10
Шоу-бизнес

Катя Гордон попала в серьезное ДТП

Отечественная телеведущая и юрист Катя Гордон попала в серьезное ДТП.
Актуальные Новости вчера в 10:26
Здоровье

Отказ от бюстгальтера признали опасным

Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.
Lenta.ru вчера в 05:31
Здоровье

Чем полезен чеснок, рассказали медики

Говорит Уфа 04:34
Кино

В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

РБК вчера в 13:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное