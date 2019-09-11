Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства. За первое полугодие 2019 года СК получил на 6,5 тыс. больше таких заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. В процентном выражении это рост на 7%.

Политика На Украине обещают Крыму и Донбассу массовые зачистки и карантин Есть на Украине те, кто до сих пор не понял, что Крым и Донбасс в составе Украины больше никогда не появятся.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Происшествия В Армении скончался российский военнослужащий Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Футбол Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.

Происшествия В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября Во всем мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года.

Баскетбол Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.

Политика В Новой Зеландии на 79-м году ушёл из жизни премьер Королевства Тонга В новозеландском городе Окленд на 79-м году жизни скончался премьер-министр Королевства Тонга Акилиси Похива, сообщает портал Kaniva Tonga.

Политика «Газпрому» снова запретили использовать газопровод OPAL на 100% Много лет Россия имела право на использование только 50% мощностей газопровода, а осенью 2016 года по решению Еврокомиссии российскому «Газпрому» было разрешено использовать еще 40% мощностей.

Политика CNN: Помпео может стать новым помощником Трампа по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео вместо уволенного ранее Джона Болтона.

Политика Ряд избранных депутатов Мосгордумы требуют закрыть «московское дело» Ряд избранных депутатов Мосгордумы обнародовал заявление с требованием прекратить «московское дело» и отпустить его фигурантов на свободу.

Футбол Максименко рассказал о предложении турецкого клуба Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, что в летнее трансферное окно ему делал предложение один из турецких клубов.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Космос Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.

Политика Трамп призвал ФРС опустить базовую ставку до нуля или ниже Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральной резервной системе (ФРС), которая выполняет функции финансового регулятора, необходимо снизить базовую процентную ставку до нуля.

Общество 39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Политика Медведев описал социальный портрет бедности Низкие доходы в России получают три категории людей, заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Гаджеты Цены на старые модели iPhone в России резко снизились Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.

Авто Трансформер EDAG CityBot обрисовал город с роботами Немецкая инжиниринговая компания EDAG в последний раз поразила нас в 2015-м, построив концепт Light Cocoon.