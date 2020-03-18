Происшествия
Россия.КубаньСледственный комитет завершил расследование дела историка Соколова
Завершено расследование уголовного дело в отношении историка, доцента СпбГУ Олега Соколова. Его обвиняли в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, уроженки Краснодарского края, а также незаконном приобретении и хранении оружия (ч.1 ст.105, ч.1 ст.222 УК РФ). В ходе следствия Соколов признал свою вину.
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с чего всё началось
По данным следствия, говорится в опубликованном заявлении Петренко, Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Ещенко.RT на русском05:00
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Космос
Коронавирус не мог прилететь к нам из космоса
Нет, новый коронавирус не пришел из космоса.
Наука
Люди со 2-й группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Проанализировав более 2 тысяч пациентов, инфицированных коронавирусом, китайские медики пришли к выводу, что меньше всего рискуют подхватить болезнь люди с 1-й группой крови.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
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Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже $27 за баррель
Сегодня в ходе торгов на Лондонской бирже цена на нефть марки Brent упала ниже 27 долларов за баррель впервые с 2003 года.
Финансы
Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США
Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
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Курс доллара на Московской бирже достиг 80 рублей
Аналитики американского банка Goldman Sachs не исключают, что во втором квартале этого года нефть Brent подешевеет до 20 долларов за баррель.
Общество
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Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Игры
СМИ: осенью выйдет перезапуск Call of Duty: Black Ops — свежие детали шутера
Ещё год назад стало известно, что в этом году за Call of Duty отвечает Treyarch, а нас ожидает новая часть Black Ops.
Общество
Немецкий вирусолог назвал новые симптомы коронавируса
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (Германия) Хендрик Штрек рассказал о новых обнаруженных симптомах заболевания пневмонией COVID-19.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Космос
Центр Хруничева отложил испытания в Южной Корее из-за коронавируса
Центр Хруничева (предприятие Роскосмоса) из-за коронавируса отложил испытания в Южной Корее в рамках подготовки запуска спутника Kompsat-6.
Армия и оружие
Для ВМФ России создаются подлодки пятого поколения
Главком российского ВМФ заявил, что в настоящее время полным ходом идут работы по созданию подлодок пятого поколения.
Общество
Россияне оказались заблокированы в Черногории
Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 заявили, что не могут вернуть в Россию пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Спорт
МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио
В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию будет проводиться со всеми мерами предосторожности, возможно голосование на дому.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова приняла Джигана обратно
Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.
Происшествия
В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года.
Экономика
Власти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса
Правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти.
Общество
В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек
Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.
Экономика
РСХБ показал рекордную прибыль на фоне продажи части плохих долгов
По данным МСФО за 2015 год, проблемные кредиты банка оценивались в четверть портфеля, или более чем в 400 млрд руб. За счет чего РСХБ показал прибыль В 2019 году финансовый результат банка поддержало снижение отчислений в резервы, сообщила РБК аналитик Moody's Светлана Павлова.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Культура
Мезенцев рассказал о «проклятом» шоу Дудя
Известный блогер Сергей Мезенцев посетовал на то, что всем участникам шоу вДудь наносится удар по репутации после разговора в эфире с ведущим и рассказал о своей ситуации.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка
Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.
Происшествия
В Италии украинку задержали за незаконную торговлю масками
Местные СМИ уточняют, что украинку задержали после телефонного звонка от очевидца, который несколько дней наблюдал, как женщина незаконно продает хирургические маски возле одного из супермаркетов.