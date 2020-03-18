с чего всё началось

Завершено расследование уголовного дело в отношении историка, доцента СпбГУ Олега Соколова. Его обвиняли в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, уроженки Краснодарского края, а также незаконном приобретении и хранении оружия (ч.1 ст.105, ч.1 ст.222 УК РФ). В ходе следствия Соколов признал свою вину.

Происшествия В Коми обстреляли вертолет Ми-8 Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.

Энергетика Цена на нефть марки Brent упала ниже $27 за баррель Сегодня в ходе торгов на Лондонской бирже цена на нефть марки Brent упала ниже 27 долларов за баррель впервые с 2003 года.

Политика Путин попросил бороться с коронавирусом без «русского авось» В ситуации с распространением коронавируса нельзя надеяться на «русский авось», а нужно быть максимально ответственными и дисциплинированными, заявил президент Владимир Путин во время поездки в Крым.

Финансы Курс доллара на Московской бирже достиг 80 рублей Аналитики американского банка Goldman Sachs не исключают, что во втором квартале этого года нефть Brent подешевеет до 20 долларов за баррель.

Общество Немецкий вирусолог назвал новые симптомы коронавируса Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (Германия) Хендрик Штрек рассказал о новых обнаруженных симптомах заболевания пневмонией COVID-19.

Общество Россияне оказались заблокированы в Черногории Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 заявили, что не могут вернуть в Россию пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.

Общество В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.

Политика Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию будет проводиться со всеми мерами предосторожности, возможно голосование на дому.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова приняла Джигана обратно Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.

Происшествия В центре Петрозаводска застрелили мужчину В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.

Экономика Что случилось за ночь. Главные новости РБК Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года.

Экономика РСХБ показал рекордную прибыль на фоне продажи части плохих долгов По данным МСФО за 2015 год, проблемные кредиты банка оценивались в четверть портфеля, или более чем в 400 млрд руб. За счет чего РСХБ показал прибыль В 2019 году финансовый результат банка поддержало снижение отчислений в резервы, сообщила РБК аналитик Moody's Светлана Павлова.

Культура Мезенцев рассказал о «проклятом» шоу Дудя Известный блогер Сергей Мезенцев посетовал на то, что всем участникам шоу вДудь наносится удар по репутации после разговора в эфире с ведущим и рассказал о своей ситуации.