Общество
ИзвестияСледствие назвало способ передачи Сафроновым секретных сведений
Обвиняемый в госизмене советник замглавы «Роскосмоса» Иван Сафронов передавал секретные сведения с помощью домашнего компьютера. Об этом 6 августа сообщил его адвокат Иван Павлов.
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с чего всё началось
По версии следствия, обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов передал секретные сведения за рубеж с помощью инструментов шифрования с компьютера у себя дома, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.Интерфакс01:59
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