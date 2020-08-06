По версии следствия, обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов передал секретные сведения за рубеж с помощью инструментов шифрования с компьютера у себя дома, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

с чего всё началось

Обвиняемый в госизмене советник замглавы «Роскосмоса» Иван Сафронов передавал секретные сведения с помощью домашнего компьютера. Об этом 6 августа сообщил его адвокат Иван Павлов.

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