Общество

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Обвиняемый в госизмене советник замглавы «Роскосмоса» Иван Сафронов передавал секретные сведения с помощью домашнего компьютера. Об этом 6 августа сообщил его адвокат Иван Павлов.
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с чего всё началось

Сафронов заподозрен в передаче секретных данных с домашнего компьютера

По версии следствия, обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов передал секретные сведения за рубеж с помощью инструментов шифрования с компьютера у себя дома, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс01:59

Подробнее о событии

Сафронов заподозрен в передаче секретной информации с домашнего компьютера

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Следствие назвало способ передачи Сафроновым секретных сведений

Известия04:44

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В ФСБ раскрыли пароли Сафронова из книги историка для передачи секретных данных

Lenta.ru02:47

ФСБ: Сафронов передал секретные данные с помощью книги о Ельцине

Московский Комсомолец02:41
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