Следствие не установило заказчика по делу Голунова
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Москва, 4 августа 2020, 15:58 — REGNUM Прорабатываемая в ходе следствия по уголовному делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова версия о заказчике преступления не нашла своего отражения в окончательном обвинении.В источнике
С чего всё началось
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Интерфаксвчера в 07:57
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