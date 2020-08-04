Следствие не установило заказчика по делу Голунова

Москва, 4 августа 2020, 15:58 — REGNUM Прорабатываемая в ходе следствия по уголовному делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова версия о заказчике преступления не нашла своего отражения в окончательном обвинении.