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REGNUM
REGNUM

Следствие не установило заказчика по делу Голунова

Москва, 4 августа 2020, 15:58 — REGNUM Прорабатываемая в ходе следствия по уголовному делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова версия о заказчике преступления не нашла своего отражения в окончательном обвинении.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Интерфаксвчера в 07:57
Подробнее о событии
ТАСС

Адвокат заявил, что следствие будет добиваться установления заказчика в деле Голунова

ТАССвчера в 14:38
РИА Новости

Следствие не установило заказчика провокации против Голунова

РИА Новостивчера в 10:22
Интерфакс

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Интерфаксвчера в 07:57
РБК

Голунов не получал информацию об отсутствии заказчика в своем деле

РБКвчера в 10:16
Коммерсантъ

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Коммерсантъвчера в 08:46
URA.Ru

Следствие не нашло заказчиков дела журналиста Голунова

URA.Ruвчера в 08:10
RT на русском

Адвокат: следствие не установило заказчика дела Голунова

RT на русскомвчера в 09:29
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Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников

Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников
РИА Новости17:56
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Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новости3 августа в 12:26
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Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей

«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
REGNUMвчера в 04:28
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Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-lineвчера в 13:10
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Final Fantasy XVI может стать эксклюзивом PlayStation 5

Пользователь ResetEra, который относительно точно предсказал анонсы июньской презентации Sony, заявил, что вскоре должен состояться анонс Final Fantasy XVI — и она будет либо полным, либо временным эксклюзивом PlayStation 5. Изначально продолжение популярной серии должны были показать в июне.
Игромания.рувчера в 10:57
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Региональные власти одобряют футбол и фестивали, но не уличные акции

Региональные власти одобряют футбол и фестивали, но не уличные акции Региональные власти, исполняя апрельское поручение президента России, продолжают вводить и снимать ограничения в связи с эпидемией COVID-19 на свое усмотрение.
Коммерсантъ18:35

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 06:23
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