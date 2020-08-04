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REGNUM
REGNUM

Следствие не установило заказчика по делу Голунова

Москва, 4 августа 2020, 15:58 — REGNUM Прорабатываемая в ходе следствия по уголовному делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова версия о заказчике преступления не нашла своего отражения в окончательном обвинении.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Интерфаксвчера в 07:57
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Следствие намерено установить заказчика преступления против журналиста Ивана Голунова, заверяет его защита

Эхо Москвы21:06
Интерфакс

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Интерфаксвчера в 07:57
РИА Новости

Следствие не установило заказчика провокации против Голунова

РИА Новостивчера в 10:22
РБК

Голунов не получал информацию об отсутствии заказчика в своем деле

РБКвчера в 10:16
Коммерсантъ

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Коммерсантъвчера в 08:46
URA.Ru

Следствие не нашло заказчиков дела журналиста Голунова

URA.Ruвчера в 08:10
ТАСС

Адвокат заявил, что следствие будет добиваться установления заказчика в деле Голунова

ТАССвчера в 14:38

«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли

«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова приобретает винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае, которой принадлежит более 3,5 тыс. виноградников.
Коммерсантъ18:35
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В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
REGNUM20:20
329

Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

Помощник американского лидера, эксперт по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен выступил с заявлением о выгоде и торговой пользе налаживания дружественных отношений между Соединёнными Штатами и Россией.
CT news3 августа в 08:56
326

Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС3 августа в 11:17
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUMвчера в 04:23
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК17:00
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