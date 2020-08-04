Следствие не установило заказчика по делу Голунова
Смотрите также
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
Трамп заявил, что генералы в США считают взрыв в Бейруте нападением
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Малфой из «Гарри Поттера» признался в своей наркозависимости
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Сотрудница посольства РФ пострадала при взрыве в бейрутском порту
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда
Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
В Москве за сутки умерли одиннадцать пациентов с коронавирусом
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Москва, 4 августа 2020, 15:58 — REGNUM Прорабатываемая в ходе следствия по уголовному делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова версия о заказчике преступления не нашла своего отражения в окончательном обвинении.В источнике
С чего всё началось
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Интерфаксвчера в 07:57
Подробнее о событии