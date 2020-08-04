Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСледствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.
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с чего всё началось

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Интерфакс07:57

Подробнее о событии

Адвокат: следствие не установило заказчика дела Голунова

RT на русском09:29

Голунов не получал информацию об отсутствии заказчика в своем деле

РБК10:16

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Интерфакс07:57

СК пришел к выводу, что у дела Голунова не было заказчиков

ТАСС08:43

Следствие не нашло заказчиков дела журналиста Голунова

URA.Ru08:10

Заказчика преступления против Ивана Голунова не нашли

Lenta.ru08:06

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Коммерсантъ08:46
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Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
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Происшествия

В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана

Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Гаджеты

Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой

В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
Astera вчера в 12:01
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Общество

На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска

Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска.
Lenta.ru 09:41
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Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
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Армия и оружие

Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО

Белоруссия с 4 по 7 августа проведет первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО.
Lenta.ru 08:54
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
Российская газета 10:14
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Общество

В селе под Симферополем введен режим ЧС из-за пересыхания скважины

Российская газета 10:14
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Фигурное катание

В ФФККР не получали документов о переходе Косторной к Плющенко

ProstoProSport 06:15
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
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Авто

В честь победы «Ювентуса» Роналду купил Bugatti за 700 млн рублей

В честь победы футбольного клуба «Ювентус» в чемпионате Италии в сезоне-2019/20, нападающий Криштиану Роналду подарил себе уникальный суперкар.
Somanyhorses 10:06
Общество

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

РИА Новости 05:55
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Культура

В Прикамье снимут 10 российских фильмов за два года

В курсе.ру 09:11
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM 09:59
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Армия и оружие

Мантуров: проблемы с двигателем танка Т-14 «Армата» устранены

На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт на закупку у "Уралвагонзавода" 132 боевых танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
Mil.Press Военное вчера в 02:29
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Экономика

Производство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны

Россия нарастила производство золота в первую половину 2020 года.
Газета.Ru 10:03
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Общество

Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном

Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
Коммерсантъ 05:01
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
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Единоборства

Макгрегор высмеял Нурмагомедова за слова о бое с Гэтжи

Ирландский боец Конор Макгрегор резко отреагировал на высказывание российского представителя смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова о его следующем поединке.
РИА Новости 03:23
Армия и оружие

ДНР обвинила украинских силовиков в минировании дорог в Донбассе

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Игры

ПК-версия Horizon Zero Dawn оказалась заметно «тяжелее» консольной

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Хоккей

Олимпийская сборная России U20 обыграла ХК «Сочи»

Олимпийская сборная России U20 уверенно победила ХК Сочи на старте Parimatch Sochi Hockey Open.
Вести Сочи 10:32
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
2
Общество

Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем

Министр юстиции Украины Денис Малюська 6 августа официально откроет большую распродажу тюрем в стране.
Российская газета 09:46
Общество

Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
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Политика

В Белоруссии объявлены срочные 25-дневные сборы запасников

Призыву на срочные 25-дневные военные сборы подлежат мужчины, ранее прошедшие военную службу.
Военное обозрение 03:41
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Общество

Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
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Происшествия

Суд оштрафовал брата Кокорина за тонировку автомобиля

РИА Новости 09:51
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Здоровье

Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа

С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс 08:49
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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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