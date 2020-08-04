Происшествия
КоммерсантъСледствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.
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с чего всё началось
Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.Интерфакс07:57
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В Сирии открыли мемориал в честь российских военных медсестер
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До сих пор не установлены и не опрошены возможные свидетели его исчезновения.
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Появились кадры последствий взрыва в порту Бейрута
Взрыв в морском порту Бейрута произошел 4 августа. В результате происшествия были повреждены многие близлежащие здания.
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2
«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
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Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн вчера в 09:37