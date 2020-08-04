Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСледствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.
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с чего всё началось

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Интерфакс07:57

Подробнее о событии

Следствие намерено установить заказчика преступления против журналиста Ивана Голунова, заверяет его защита

Эхо Москвы21:06

Адвокат заявил, что следствие будет добиваться установления заказчика в деле Голунова

ТАСС14:38

Следствие не нашло заказчиков дела журналиста Голунова

URA.Ru08:10

Голунов не получал информацию об отсутствии заказчика в своем деле

РБК10:16

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Коммерсантъ08:46

Следствие не установило заказчика провокации против Голунова

РИА Новости10:22

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Интерфакс07:57
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Футбол

Клубы бундеслиги приняли протокол возвращения зрителей на стадионы

Клубы первой и второй бундеслиг приняли протокол возвращения болельщиков на матчи чемпионата Германии по футболу в новом сезоне, сообщается на официальном сайте Немецкой футбольной лиги (DFL).
РИА Новости 11:55
Армия и оружие

Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
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Общество

С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»

Все три ракеты-носителя "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены с космодрома Байконур в Москву для ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
РИА Новости 20:04
Транспорт

На Камчатке чиновников пересадили на гостакси

Петропавловск-Камчатский, 5 августа 2020, 04:07 — REGNUM В Камчатском крае у региональных чиновников забрали персональный транспорт и пересадили на гостакси, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 21:07
Общество

Мишустин едет искать себе место на Дальнем Востоке

Поездка премьера анонсируется, как масштабная проверка «от Анадыря до Благовещенска».
Deita.ru 09:20
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Происшествия

Молодая сахалинка погибла под колесами седана

Молодая сахалинка погибла под колесами седана в Александровске-Сахалинском.
АСТВ 19:11
Происшествия

За сутки в Бурятии выявили ещё 39 случаев коронавируса

В Бурятии выявили ещё 39 случаев заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Бурятия 02 августа в 22:43
3
Общество

В российском городе появятся автобусы с цитатами Путина

Lenta.ru 07:27
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском 21:09
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Армия и оружие

Десятичасовой перелет китайских Су-30МКК показали на видео

Видео десятичасового учебного-тренировочного полета китайских Су-30МКК привлекло внимание портала The Drive.
Российская газета 07:25
Происшествия

Губернатор Бейрута заявил о пострадавшей от взрыва половине города

Губернатор Бейрута Марван Аббуд, который прибыл на место взрыва в столице во вторник, заявил, что от взрыва пострадала примерно половина города.
Известия 12:58
3
Армия и оружие

В Сирии открыли мемориал в честь российских военных медсестер

На авиабазе Хмеймим в сирийском Алеппо открыли мемориал в честь российских военных медсестер.
Вести.Ru 00:03
3
Происшествия

Дочь исчезнувшего на Лазовой Игоря Мартьянова ищет свидетелей

До сих пор не установлены и не опрошены возможные свидетели его исчезновения.
Сахалин.Инфо 20:28
Происшествия

Появились кадры последствий взрыва в порту Бейрута

Взрыв в морском порту Бейрута произошел 4 августа. В результате происшествия были повреждены многие близлежащие здания.
Политика Сегодня 13:20
Общество

В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Лобачевского (ННГУ) прокомментировали данные о целевом зачислении в вуз детей высокопоставленных чиновников.
RT на русском 19:50
3
Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
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Экономика

Россияне могут получить выплату в 15 тыс. рублей в августе

Ранее экономист Константин Селянин заявил, что выплаты семьям с детьми, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в качестве поддержки во время пандемии, нужно продлить до конца 2020 года, но не всем, поскольку государство не сможет тратить на эти цели ежемесячно 270 млрд рублей.
ФАН 20:03
Технологии

Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов

Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
Lenta.ru 20:30
Здоровье

За сутки в Якутии выявлено 53 случая коронавируса

Единичные случаи есть в Верхоянском, Чурапчинском и другим районах. Об этом 4 августа на брифинге сообщил Глава Якутии Айсен Николаев.
Якутия Daily вчера в 23:32
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Общество

Итальянский ресторатор предложил запретить Гавайскую пиццу

Российская газета 20:50
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
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Кино

Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Netflix заявила о выходе сериала о "золотом веке" видеоигр.
Piter.tv 09:51
Общество

Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном

Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
Коммерсантъ 05:01
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Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
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Кино

Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

Псковское агентство информации 14:42
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Общество

В России предложили отправлять молодых мам на профпереподготовку

Согласно документу, молодые матери смогут обращаться в службу занятости не только по месту жительства, но и по месту фактического пребывания.
Lenta.ru 20:37
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Политика

В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
REGNUM 20:20
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Политика

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК 17:00
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Технологии

Оценено влияние 5G на здоровье россиян

Технология 5G не отразится на здоровье россиян.
Lenta.ru 19:50
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Здоровье

Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств

Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн вчера в 09:37
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Как работают Яндекс.Новости?
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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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