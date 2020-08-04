Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСледствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.
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с чего всё началось

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Интерфакс07:57

Подробнее о событии

Следствие не установило заказчика провокации против Голунова

РИА Новости10:22

Адвокат: следствие не установило заказчика дела Голунова

RT на русском09:29

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Коммерсантъ08:46

Голунов не получал информацию об отсутствии заказчика в своем деле

РБК10:16

СК пришел к выводу, что у дела Голунова не было заказчиков

ТАСС08:43

Следствие не нашло заказчиков дела журналиста Голунова

URA.Ru08:10

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Интерфакс07:57
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Общество

Минюст Украины назвал дату начала распродажи тюрем

«Министр юстиции Денис Малюська примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем», — говорится в сообщении Минюста.
РБК 13:15
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Происшествия

Reuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте

В госпитали Бейрута уже доставлено не менее 10 тел погибших при взрыве в порту ливанской столицы, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в спасательной службе и медицинском ведомстве.
РБК 13:11
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Футбол

УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса

УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ 12:21
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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Политика

Reuters: хакеры из РФ взломали электронную почту экс-министра Британии

Российские хакеры в 2019 году взломали электронную почту экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса и узнали детали торговых переговоров между Великобританией и США.
News.ru вчера в 12:59
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Финансы

Максимальная ставка по рублёвым вкладам банков в июле выросла до 4,58%

Москва, 4 августа 2020, 19:49 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июля выросла на 0,03 процентного пункта и составила 4,58%.
REGNUM 12:49
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Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
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Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК 12:09
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Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
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Политика

Белоруссия объявила о проведении на границе с Россией военных сборов

Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении в Витебской области, граничащей с Россией, военных сборов с 11 августа.
Lenta.ru 04:13
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Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
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Происшествия

Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького

Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
4
Общество

В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса

Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
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Общество

В пяти регионах России зафиксировано повышенное облучение радоном

При попадании радона в легкие человека, радиоактивное излучение может повредить клетки и повысить вероятность развития онкологических заболеваний.
Новые Известия 02:56
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Музыка

Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 02 августа в 09:50
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Армия и оружие

Видео испытаний морской версии ЗРПК «Панцирь-МЕ» появилось в Сети

Испытания морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-МЕ показаны на видео.
Политическая Экспертиза 10:41
6
Происшествия

В прокуратуре уточнили число заболевших коронавирусом на теплоходе

Теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа.
RT на русском вчера в 12:51
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали двух выпускников за нарушения на ЕГЭ

Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге мировые суды вынесли решения по административным правонарушениям двум выпускникам, сдававшим ЕГЭ.
REGNUM 10:30
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Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
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Экономика

Налоговые каникулы для ИП, применяющих УСН и ПСН, продлены до 2024

Регионы до 2024 года смогут устанавливать налоговые ставки 0 % по УСН и ПСН для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Бухгалтерия.ру 08:52
Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
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Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.
РИА Новости 06:07
Космос

Ученые нашли способ наблюдать космический мусор днем

ИА Красная Весна 12:35
Футбол

Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»

Газета.Ru 11:54
Общество

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
2
Происшествия

Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже

Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
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Футбол

Игрок «Ювентуса» назван лучшим игроком минувшего сезона Серии А

Турин, Италия, 4 августа 2020, 18:54 — REGNUM 26-летний оттянутый форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала был признан лучшим игроком минувшего сезона Серии А. Приняв участие в 33-х встречах, аргентинец отметился 11-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами.
REGNUM 11:54
Кино

Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов»

Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября.
Культуромания 12:55
2
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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