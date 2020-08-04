Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

с чего всё началось

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

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