Происшествия
КоммерсантъСледствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.
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Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.Интерфакс07:57
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Общество
Минюст Украины назвал дату начала распродажи тюрем
«Министр юстиции Денис Малюська примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем», — говорится в сообщении Минюста.
РБК 13:15
Происшествия
Reuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте
В госпитали Бейрута уже доставлено не менее 10 тел погибших при взрыве в порту ливанской столицы, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в спасательной службе и медицинском ведомстве.
РБК 13:11
Футбол
УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса
УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ 12:21
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Политика
Reuters: хакеры из РФ взломали электронную почту экс-министра Британии
Российские хакеры в 2019 году взломали электронную почту экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса и узнали детали торговых переговоров между Великобританией и США.
News.ru вчера в 12:59
Финансы
Максимальная ставка по рублёвым вкладам банков в июле выросла до 4,58%
Москва, 4 августа 2020, 19:49 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июля выросла на 0,03 процентного пункта и составила 4,58%.
REGNUM 12:49
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Политика
Белоруссия объявила о проведении на границе с Россией военных сборов
Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении в Витебской области, граничащей с Россией, военных сборов с 11 августа.
Lenta.ru 04:13
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
Общество
В пяти регионах России зафиксировано повышенное облучение радоном
При попадании радона в легкие человека, радиоактивное излучение может повредить клетки и повысить вероятность развития онкологических заболеваний.
Новые Известия 02:56
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 02 августа в 09:50
Армия и оружие
Видео испытаний морской версии ЗРПК «Панцирь-МЕ» появилось в Сети
Испытания морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-МЕ показаны на видео.
Политическая Экспертиза 10:41
Происшествия
В прокуратуре уточнили число заболевших коронавирусом на теплоходе
Теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа.
RT на русском вчера в 12:51
Происшествия
В Петербурге оштрафовали двух выпускников за нарушения на ЕГЭ
Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге мировые суды вынесли решения по административным правонарушениям двум выпускникам, сдававшим ЕГЭ.
REGNUM 10:30
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Экономика
Налоговые каникулы для ИП, применяющих УСН и ПСН, продлены до 2024
Регионы до 2024 года смогут устанавливать налоговые ставки 0 % по УСН и ПСН для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Бухгалтерия.ру 08:52
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.
РИА Новости 06:07
Космос
Ученые нашли способ наблюдать космический мусор днем
ИА Красная Весна 12:35
Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
Газета.Ru 11:54
Общество
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
Происшествия
Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
Футбол
Игрок «Ювентуса» назван лучшим игроком минувшего сезона Серии А
Турин, Италия, 4 августа 2020, 18:54 — REGNUM 26-летний оттянутый форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала был признан лучшим игроком минувшего сезона Серии А. Приняв участие в 33-х встречах, аргентинец отметился 11-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами.
REGNUM 11:54
Кино
Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов»
Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября.
Культуромания 12:55
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30