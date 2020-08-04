Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСледствие не установило заказчика преступления против Голунова

"Мотивом инкриминируемого преступления полицейских, следствие по-прежнему считает продвижение по службе и корыстные побуждения", - сказал источник. В то же время Голунов пока воздержался от комментариев, поскольку еще не успел ознакомиться с обвинением в окончательной редакции.
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с чего всё началось

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Интерфакс07:57

Подробнее о событии

Следствие не установило заказчика провокации против Голунова

РИА Новости10:22

Адвокат: следствие не установило заказчика дела Голунова

RT на русском09:29

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Интерфакс07:57

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Коммерсантъ08:46

СК пришел к выводу, что у дела Голунова не было заказчиков

ТАСС08:27

Следствие не нашло заказчиков дела журналиста Голунова

URA.Ru08:10

Голунов не получал информацию об отсутствии заказчика в своем деле

РБК10:16
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Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
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Политика

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

RT на русском 09:45
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Происшествия

В порту Бейрута произошли два взрыва

Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута, сообщает ливанское издание The Daily Star.
Интерфакс 11:55
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Общество

Осужденного за шпионаж Пола Уилана перевели в колонию Мордовии

Осужденного на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана перевели в исправительную колонию ИК-18 в Мордовии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова его брата Дэвида.
Телеканал 360° 09:19
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Футбол

Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»

РИА Новости 09:27
Происшествия

Молния попала в небоскреб в одном из крупнейших городов Китая

Во время непогоды в одном из крупнейших городов Китая очередная молния попала в небоскреб, в результате произошло возгорание проводов электропередач на здании.
Комсомольская правда вчера в 12:55
Общество

Дерипаска: США пытаются отжать ГАЗ с молчаливого согласия ЦБ

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал позицию властей США относительно покупки Microsoft китайского приложения TikTok.
Коммерсантъ 10:55
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Армия и оружие

Пентагон объяснил необходимость ядерных ракет для сдерживания России

В тексте, ссылающемся на доклад Госдепартамента США, говорится, что США еще в 2010 году сняли с дежурства последнюю подобную ракету, в то время как Россия все последние годы занималась модернизацией своего ракетного вооружения.
Lenta.ru 11:19
5
Автоспорт

В Pirelli завершили поиск причин и подтвердили составы

F1news.ru 09:46
Кино

Студия Леонардо Ди Каприо Appian Way подписала контракт с Apple

РБК 04:48
5
Армия и оружие

Российский МиГ-31 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель вылетал на перехват норвежского самолёта радиоэлектронной борьбы над Баренцевым морем, после чего тот изменил направление.
RT на русском 11:12
11
Политика

Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

В конце июля в интервью ряду украинских СМИ Кравчук уже заявлял о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке страны, а также о возможном создании в Донбассе свободной экономической зоны.
Известия 10:52
8
Армия и оружие

Первый эшелон НОАК с техникой для «Танкового биатлона» прибыл в Россию

Китайская военная техника начала прибывать в Россию для участия в международных армейских играх "АрМИ-2020".
Военное обозрение 01:09
2
Здоровье

Четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки

На 4 августа в Ростовской области у 13 464 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости — 320 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:33
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Авто

В честь победы «Ювентуса» Роналду купил Bugatti за 700 млн рублей

В честь победы футбольного клуба «Ювентус» в чемпионате Италии в сезоне-2019/20, нападающий Криштиану Роналду подарил себе уникальный суперкар.
Somanyhorses 10:06
1
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой

Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
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Происшествия

В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана

Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
1
Общество

Минюст просит возбудить дисциплинарное дело против адвокатов Сафронова

Московский Минюст обратился в адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении четырех адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования 13 июля, когда следователь предъявлял обвинение.
РЕН ТВ 11:27
Шоу-бизнес

Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников

Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
Экономика сегодня вчера в 20:06
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Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.
РИА Новости 06:07
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 10:29
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Футбол

Хавбек «Зенита» Барриос поделился эмоциями после «золотого дубля»

Хавбек петербургского "Зенита" и сборной Колумбии Вильмар Барриос поделился эмоциями после "золотого дубля" по итогам сезона-2019/20.
Газета.Ru 10:19
Футбол

Игрок «Ювентуса» назван лучшим игроком минувшего сезона Серии А

Турин, Италия, 4 августа 2020, 18:54 — REGNUM 26-летний оттянутый форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала был признан лучшим игроком минувшего сезона Серии А. Приняв участие в 33-х встречах, аргентинец отметился 11-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами.
REGNUM 11:54
Здоровье

Онищенко призвал не злоупотреблять компьютерной томографией

Не нужно проходить компьютерную томографию (КТ) без назначения врача, считает первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко.
Дума ТВ 08:45
6
Происшествия

В багаже пассажирки аэропорта в Мюнхене нашли кости ее покойного мужа

Сотрудники службы безопасности в аэропорту немецкого Мюнхена нашли в багаже одной из пассажирок останки ее умершего мужа.
Газета.Ru 08:42
1
Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
1,1K
Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru вчера в 19:59
359
Экономика

СИБУР, Saudi Aramco и Total отказались от проекта в Саудовской Аравии

Saudi Aramco, Total и СИБУР отказались от нефтехимического проекта в Саудовской Аравии, поскольку он не имеет экономического потенциала в текущих рыночных условиях.
Интерфакс 07:53
Общество

База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу

На тематических форумах в даркнете появилась в продаже база паспортных данных 1,1 млн участников электронного голосования по поправкам к Конституции, цена вопроса - $1,5 за одну строку, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:20
1,5K
Политика

В Минске обещали принять адекватные меры при угрозе государственности

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти республики будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности страны.
RT на русском 11:43
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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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