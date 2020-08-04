Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

с чего всё началось

"Мотивом инкриминируемого преступления полицейских, следствие по-прежнему считает продвижение по службе и корыстные побуждения", - сказал источник. В то же время Голунов пока воздержался от комментариев, поскольку еще не успел ознакомиться с обвинением в окончательной редакции.

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

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