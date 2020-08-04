Происшествия

BFM.ruBFM.ruСледствие не выявило заказчика дела против Голунова

Следствие не установило заказчика преступления в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
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с чего всё началось

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Интерфакс07:57

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Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Коммерсантъ08:46

СК пришел к выводу, что у дела Голунова не было заказчиков

ТАСС08:43

Заказчика преступления против Ивана Голунова не нашли

Lenta.ru08:06

СМИ: Следствие не установило заказчика по делу Голунова

Московский Комсомолец08:12

Следствие не нашло заказчиков дела журналиста Голунова

URA.Ru08:10

Адвокат сообщил об отсутствии заказчика дела против Голунова

РБК08:41

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Интерфакс07:57
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Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
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Глава «Сибантрацита» заявила о попытке рейдерского захвата ее активов

Поводом для письма стал запрос Плетневой в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой проверить «Сибантрацит» и лично Катерину Босов на соблюдение экологических норм, о котором стало известно на прошлой неделе.
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На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
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В Белоруссии с 4 по 7 августа пройдет первый этап учения с военно-воздушными силами, а также войсками противовоздушной обороны.
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Фигурное катание

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Прилучный находился в любовных отношениях сразу с тремя актрисами

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Экономика

О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия

Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика

Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать.
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Армия и оружие

Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей

«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
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Спотовые цены на газ в Европе в понедельник выросли на прогнозах установления жаркой погоды – выше средних значений температур в Европе, что вызовет рост использования энергии для охлаждения воздуха.
Интерфакс 04:02
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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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