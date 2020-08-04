Происшествия
BFM.ruСледствие не выявило заказчика дела против Голунова
Следствие не установило заказчика преступления в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
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с чего всё началось
Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.Интерфакс07:57
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