Политика
BFM.ruСледствие по делу MH-17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрове рейса МН-17 на Украине, всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом свидетельствует документ, опубликованный платформой для независимых журналистов Bonanza Media, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом свидетельствует новый документ, обнародованный в субботу платформой для независимых журналистов Bonanza Media.ТАССвчера в 18:30
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Следователи по делу MH17 рассматривали возможность нарушить суверенитет России
Комсомольская правда03:40
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
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Все контактировавшие с заболевшими из Липецка изолированы
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