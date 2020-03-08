Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом свидетельствует новый документ, обнародованный в субботу платформой для независимых журналистов Bonanza Media.

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Международная следственная группа по делу о катастрове рейса МН-17 на Украине, всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом свидетельствует документ, опубликованный платформой для независимых журналистов Bonanza Media, передает ТАСС.

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